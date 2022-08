Κόσμος

Λιζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Η μεγαλύτερη εσωκομματική αντίπαλος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ καταποντίστηκε στην εσωκομματική διαδικασία στην πολιτεία Γουαϊόμινγκ.

Η βουλεύτρια Λιζ Τσέινι, η πιο δυνατή φωνή μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που εναντιώνονται στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπέστη χθες Τρίτη βαριά ήττα στην εσωκομματική διαδικασία στην πολιτεία Γουαϊόμινγκ για την ανάδειξη της υποψήφιας για την έδρα της στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τη Χάριετ Χάγκεμαν, που υποστήριξε ο κ. Τραμπ, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η κυρία Τσέινι, 56 ετών, είναι μαύρο πρόβατο για τον δισεκατομμυριούχο αφότου έγινε μέλος της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που διενεργεί έρευνα για τον ρόλο του κ. Τραμπ στην επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Με το 18% των ψηφοδελτίων που αναμενόταν να κατατεθούν να έχουν καταμετρηθεί, η κυρία Χάγκεμαν προηγείτο με το 65,1% έναντι 30,3% της κυρίας Τσέινι, σύμφωνα με την εταιρεία Edison Research.

Αφότου η κόρη του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι έγινε συμπρόεδρος της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, σε αντίποινα ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ πολλαπλασίασε τις επιθέσεις του εναντίον της «άπιστης και πολεμοκάπηλης» εχθρού του, ρίχνοντας όλο του το βάρος για να υποστηρίξει την αντίπαλό της Χάριετ Χάγκεμαν, δικηγόρο 59 ετών μεγαλωμένη σε ράντσο, στο πλευρό της οποίας πήγε να κάνει εκστρατεία στα τέλη Μαΐου.

Στην πολιτεία όπου ο κ. Τραμπ κέρδισε πάνω από το 70% των ψήφων το 2020, η Χάριετ Χάγκεμαν τάσσεται αξιοσημείωτα υπέρ της θεωρίας του περιβάλλοντος Τραμπ περί του ότι η έκβαση των εκλογών του 2020 ήταν το αποτέλεσμα «κλοπής», ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος κέρδισε, παρότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη.

