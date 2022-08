Κόσμος

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Περισσότερα από 12.500 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα 20.751 υπέστησαν ζημιές.

Τουλάχιστον 75 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς στο Σουδάν εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σαρώνουν τη χώρα από την έναρξη της περιόδου των βροχών, τον Μάιο, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Στο Σουδάν καταγράφονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις την περίοδο μεταξύ του Μαΐου και του Οκτωβρίου. Η αφρικανική χώρα πλήττεται το διάστημα αυτό, σχεδόν κάθε χρόνο, από εκτεταμένες πλημμύρες που καταστρέφουν σπίτια, υποδομές και σοδειές.

Ο απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής φέτος έχει φθάσει «τους 75 νεκρούς και άλλους 30 τραυματίες», διευκρίνισε το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες.

«12.551 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και (άλλα) 20.751 υπέστησαν ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι πολιτείες του Νείλου, του Νότιου Νταρφούρ, του Βόρειου Κορντοφάν, του Νότιου Κορντοφάν και του Κασάλα είναι ανάμεσα σε αυτές που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ υπολόγισε ότι οι πληγέντες σε όλο το Σουδάν από την έναρξη της περιόδου των βροχών είναι ήδη 136.000. Ο αριθμός αυτός, όπως και εκείνος των κοινοτήτων που επλήγησαν, έχει «διπλασιαστεί» σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τόνισε.

Όλο το 2021, οι πληγέντες την περίοδο των βροχών στο Σουδάν ήταν 314.500, σύμφωνα με το OCHA.

