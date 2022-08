Life

Ικαρία: Το πρώτο vegan πανηγύρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα φυτικά λουκάνικα και μπιφτέκια, ήταν μόνο ένα μικρό μέρος από τα πιάτα που προσφέρθηκαν.

Η Ικαρία έγραψε Ιστορία, καθώς στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο πανηγύρι για vegan.

O vegan chef, Νίκος Γαϊτάνος, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για το πανηγύρι και τα πιάτα που προσφέρθηκαν τα οποία ομολογουμένως ακούγονται εντυπωσιακά, καθώς εκτός από τα φυτικά λουκάνικα και μπιφτέκια, μια σειρά από λιχουδιές βρέθηκαν στο τραπέζι των συμμετεχόντων.

Μάλιστα όπως είπε ο κ. Γαϊτάνος, όσοι διασκέδασαν είχαν να λένε ότι είχαν πολύ περισσότερη ενέργεια την ώρα του γλεντιού, σε σχέση με άλλα πανηγύρια που καταναλώνονται τα γνωστά φαγητά με κρέατα και σουβλάκια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Καιρός: τοπικές μπόρες την Τετάρτη