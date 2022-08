Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μάσκ: Aγοράζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Φωτιά» έβαλε για άλλη μια φορά στο Twitter ο Έλον Μασκ, ο οποίος με ανάρτηση του έκανε γνωστό πως θα αγοράσει... την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες η ανάρτηση του Μασκ έχει συγκεντρώσει πάνω από 350.000 like και έχει γίνει retweet 100.000 φορές.

«Φωτιά» έβαλε για άλλη μια φορά στο Twitter ο Έλον Μασκ, ο οποίος με ανάρτηση του έκανε γνωστό πως θα αγοράσει... την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος αρέσκεται τον τελευταίο καιρό στο να κάνει τέτοιες «περίεργες» αναρτήσεις, δίνει ελπίδα στους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων ότι θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ωστόσο, μόνο... εκείνος ξέρει αν όντως σχεδιάζει να προχωρήσει σε συμφωνία για την απόκτηση του κλαμπ.

«Για να είμαι σαφής, υποστηρίζω την αριστερή πτέρυγα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και την δεξιά πτέρυγα των Δημοκρατικών», έγραψε αρχικά στο Twitter και έπειτα ακολούθησε μια δεύτερη ανάρτηση στην οποία έγραψε «και επίσης αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες η ανάρτηση του Μασκ έχει συγκεντρώσει πάνω από 350.000 like και έχει γίνει retweet 100.000 φορές.

Εντωμεταξύ η «βόμβα» του ιδιοκτήτη της Tesla έρχεται εν μέσω το κάκιστου ξεκινήματος των κόκκινων του Μάντσεστερ στην Premier League και την έντονη γκρίνια των όπαδων για τις δύο ήττες με απογοητευτικές εμφανίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Καιρός: τοπικές μπόρες την Τετάρτη