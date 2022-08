Κόσμος

Γαλλία - ξηρασία: “Στέγνωσαν” τα ποτάμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε μια λειτουργία κρίσης για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Τι ανακοίνωσε.

Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε μια λειτουργία κρίσης για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν.

Η διυπουργική ειδική ομάδα θα συντονίσει την παροχή νερού στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις της ξηρασίας στην παραγωγή ενέργειας και τη γεωργία, δήλωσε την Παρασκευή το γραφείο της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν. Το γραφείο της Μπορν προέτρεψε επίσης τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν νερό και είπε ότι θα συνεχίσουν να τίθενται σε ισχύ περιορισμοί όπου είναι απαραίτητο για να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες υγείας, ασφάλειας και παροχής πόσιμου νερού.

Η κατάσταση οδήγησε την κυβέρνηση να επιβάλει περιορισμούς στο νερό σε 93 από τις 96 διοικητικές περιοχές. Σχεδόν τα δύο τρίτα των τμημάτων έχουν τεθεί σε μέγιστη επιφυλακή. Τα μέτρα εξοικονόμησης νερού περιλαμβάνουν την απαγόρευση της άρδευσης για γεωργικές εκτάσεις.

«Αυτή η ξηρασία είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας», ανέφερε το γραφείο της κ. Μπορν σε δήλωση. «Η έλλειψη βροχής επιδεινώνεται από τη συσσώρευση διαδοχικών κυμάτων καύσωνα που ενισχύουν την εξάτμιση και τις ανάγκες σε νερό».

Η κρίση είναι «μια τραγωδία για τους αγρότες μας, τα οικοσυστήματα μας και τη βιοποικιλότητα», σύμφωνα με τη δήλωση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις υποδηλώνουν ότι η ξηρασία μπορεί να διαρκέσει άλλες δύο εβδομάδες και να γίνει «ακόμα πιο ανησυχητική».

Η χώρα μόλις είχε τον πιο ξηρό Ιούλιο εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: Bloomberg

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Καιρός: τοπικές μπόρες την Τετάρτη