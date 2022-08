Κοινωνία

Καμένα Βούρλα: Ψαράδες βρήκαν ηλικιωμένη νεκρή να επιπλέει στη θάλασσα

Η ηλικιωμένη είχε κινητικά προβλήματα και παραθέριζε μόνη της στην περιοχή.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκαν το απόγευμα της Τρίτης (16/8) οι επιβάτες ενός πλοιαρίου στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Με τη βοήθεια των ανθρώπων του σκάφους και του καταφυγίου, ανασύρθηκε στο Λιμανάκι προκειμένου να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ αρχικά έκαναν προσπάθειες ανάνηψης με αρνητικά αποτελέσματα . Διακομίσθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 74χρονη γυναίκα που είχε κινητικά προβλήματα και παραθέριζε μόνη της στην περιοχή, με καταγωγή από την Καρδίτσα.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας, που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

