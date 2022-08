Οικονομία

Τουρισμός – Ζαχαράκη: Το 2022 θα είναι η χρονιά των ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται 1.000.000 αφίξεις κάθε εβδομάδα. Περίπου 200.000 Βρετανοί έρχονται κάθε εβδομάδα.

Η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», εξέφρασε την ικανοποίηση της για τα μέχρι τώρα στοιχεία της τουριστικής περιόδου και ταυτόχρονα την αισιοδοξία της για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται 1 εκ, αφίξεις τουριστών κάθε εβδομάδα, με τα σκήπτρα να κρατούν οι Βρετανοί, καθώς μέχρι τώρα υποδεχόμαστε περίπου 200.000 κάθε εβδομάδα.

Στη συνέχεια ακολουθούν τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις βαλκανικές χώρες όπου φέτος υπάρχει μεγάλη αύξηση των τουριστών από τη Ρουμανία που πηγαίνουν κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, αναπληρώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τη μείωση των τουριστών από την Ρωσία και την Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως το 2022 θα έχουμε και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό, ξεπερνώντας το 2019 που ήταν χρονιά αναφοράς και κατά την οποία τα έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν τα 18 δις ευρώ.

Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει φέτος και από τους τουρίστες από την Αμερική, οι οποίοι μάλιστα κάθονται και περισσότερες ημέρες, πάνω από 10, αλλά ξοδεύουν και περισσότερα χρήματα από τους Ευρωπαίους.

Η κυρία Ζαχαράκη είπε επίσης πως σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», πέραν των 200.000 δικαιούχων που έχουν ήδη οριστεί, τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν άλλες 200.000 δικαιούχοι.

Επίσης σχετικά με το ζητούμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η υφυπουργός Τουρισμού είπε ότι οι κρατήσεις δείχνουν πως φέτος το «στοίχημα» θα κερδηθεί και μάλιστα έφερε και σαν παράδειγμα την κρουαζιέρα και ειδικά τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει προγραμματισμένη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στις 20 Δεκεμβρίου. Συμπλήρωσε δε πως από τις 11 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πέρυσι, φέτος θα φτάσουμε στις 60.

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Ικαρία: Το πρώτο vegan πανηγύρι