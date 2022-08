Κόσμος

Η δοκιμή καταγράφηκε την ημέρα που ο νέος συντηρητικός πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ συμπληρώνει εκατό ημέρες στην εξουσία στη Νότια Κορέα.

Η ΛΔ Κορέας προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση δύο πυραύλων Κρουζ προς δυτική κατεύθυνση, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Οι ΗΠΑ έχουν εκτιμήσει ότι η Βόρεια Κορέα προετοιμάζει τον χώρο πυρηνικών δοκιμών Πούνγκιε-ρι και ενδέχεται να είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει δοκιμή εκεί ήδη από αυτό τον μήνα.

“Αντί να δέχεται τις προσκλήσεις για διάλογο, το καθεστώς του (Βορειοκορεάτη ηγέτη) Κιμ (Γιόνγκ-ουν) φαίνεται να προετοιμάζει μια δοκιμή τακτικής πυρηνικής κεφαλής. Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί κυρίως από το πότε θα είναι έτοιμα τα υπόγεια τούνελ και η απαραίτητη τεχνολογία”, σχολίασε ο Λέιφ- Έρικ Ίσλι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ewha της Σεούλ.

“Μια έβδομη πυρηνική δοκιμή, η πρώτη από τον Σεπτέμβριο του 2017, θα οξύνει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για λάθος υπολογισμούς και λάθη στην επικοινωνία μεταξύ του καθεστώτος Κιμ και της νέας κυβέρνησης Γιουν”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Γιουν θα ορκιστεί την Τρίτη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα και να συναντηθεί μαζί του στις 21 Μαΐου.

