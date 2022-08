Αθλητικά

Ντρισμπιώτη: Έκανε προπόνηση μετά τα μεσάνυχτα σχολώντας από την ταβέρνα

Η μητέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, μίλησε στον ΑΝΤ1, για την επιτυχία της Αντιγόνης και τόνισε πως έκανε πρωταθλητισμό χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας.

Η Παναγιώτα Ντρισμπιώτη, μητέρα της Αντιγόνης Ντρισμπριώτη που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στα 35 χιλιόμετρα βάδην, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», για τη μεγάλη επιτυχία του παιδιού της, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να περιγράψει τα συναισθήματα της.

Όπως είπε η κυρία Παναγιώτα, το χρυσό μετάλλιο ήρθε παρά τις αντίξοες συνθήκες καθώς η Αντιγόνη είναι υποχρεωμένη να δουλεύει πολλές ώρες στο οικογενειακό τσιπουράδικο. Έτσι ξεκινούσε να πηγαίνει για προπόνηση από τις 7 έως τις 10 το πρωί, στις 11 πήγαινε για δουλειά και μετά να κατάφερνε να σχολάσει στις 7 το απόγευμα ξαναπήγαινε για δουλειά. Αν δεν τα κατάφερνε τότε η δεύτερη προπόνηση γινόταν μετά τα μεσάνυχτα όταν έκλεινε το μαγαζί!

Όπως είπε η κυρία Παναγιώτα, η Πολιτεία ποτέ δε στάθηκε δίπλα στην Αντιγόνη για να τη βοηθήσει ουσιαστικά να κάνει πρωταθλητισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά, «το μόνο που θυμάμαι είναι έναν πρώην δήμαρχο της Καρδίτσας που πλήρωσε από την τσέπη του δυο ζευγάρια αθλητικά παπούτσια και τα έδωσε στο παιδί για να κάνει προπόνηση».





