Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: “Έσβησε” στην αγκαλιά της γυναίκας του στα επείγοντα του νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας με πόνους στο στομάχι.

Νέα τραγωδία στα επείγοντα νοσοκομείου στην Πάτρα, με έναν πατέρα τριών παιδιών, να αφήνει την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της γυναίκας του. Λίγο νωρίτερα είχε παραπονεθεί για έντονους πόνους στο στομάχι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Τα ξημερώματα της Τρίτης ξεκίνησε με την σύζυγό του, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας και κάποια στιγμή κατέρρευσε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Οι προσπάθειες των γιατρών που ακολούθησαν ήταν άκαρπες.

Ο άτυχος άνδρας ενώ περίμενε να εξεταστεί από τους γιατρούς, ανέφερε στη σύζυγό του πως δεν αισθάνεται καλά, έγειρε στο πλάι και πέθανε. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς όπως διαπιστώθηκε υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Απαρηγόρητη η σύζυγός του, ειδοποίησε τα παιδιά της, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ο άνθρωπός τους χάθηκε έτσι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η κηδεία του άτυχου άνδρα αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες.

πηγή: gnomip.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - ξηρασία: “Στέγνωσαν” τα ποτάμια

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα