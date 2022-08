Τοπικά Νέα

Φωτιά στη Μάνη

Πόσοι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο.



Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, σε δύσβατο σημείο, ξέσπασε την Τετάρτη στη Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με δύο οχήματα μια ομάδα πεζοπόρο και δύο Πετζετέλ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λάγια Ανατολικής Μάνης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2022

