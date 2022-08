Κόσμος

Πακιστάν: χείμαρρος λάσπης “κατάπιε” χωριό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το χείμαρρο λάσπης.

Στο χωριό Ναράνι στο Πακιστάν χείμαρρος λάσπης «επελαύνει» σε κατοικημένη περιοχή.

Άνδρας ρίσκαρε τη ζωή του για να διασώσει τα υπάρχοντά του αγνοώντας τον κίνδυνο του κύματος από λάσπες και φερτά υλικά που κατεβαίνει ορμητικά, ενώ άλλοι συντοπίτες πήραν άρον - άρον ένα αυτοκίνητο προσπαθώντας να διαφύγουν την τελευταία στιγμή.

Στην περιοχή φαίνεται ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ενώ σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Καιρός: τοπικές μπόρες την Τετάρτη