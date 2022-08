Κόσμος

Ουκρανία: Συνεργασία Μακρόν και Μόντι για το τέλος του πολέμου

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.





Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συμφώνησαν την Τρίτη να «εργαστούν μαζί προκειμένου να λάβει τέλος η σύρραξη» στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις τηλεφωνικά για «τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και τις αποσταθεροποιητικές συνέπειές του για τον υπόλοιπο κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν , ο οποίος υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Παρίσι τον Μάιο, τόνισε την «αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία». Η Ινδία έχει αποφύγει να καταδικάσει ανοικτά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια και να πάρει σαφή θέση στις ψηφοφορίες στον ΟΗΕ.

Τον Ιούνιο πάντως προσυπέγραψε διακήρυξη της G7 που δεσμευόταν υπέρ του «σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας άλλων κρατών».

Αναφερόμενος στην επισιτιστική κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο γάλλος πρόεδρος επισήμανε «τη σημασία που έχει η διεθνής κοινότητα να δράσει με συντονισμένο τρόπο»

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις «προκλήσεις στον χώρο του Ινδο-Ειρηνικού και την κατάσταση στη Σρι Λάνκα».

Κινεζικό πλοίο επιστημονικής έρευνας ελλιμενίστηκε χθες Τρίτη στο λιμάνι Χαμπαντότα, στη νότια Σρι Λάνκα, το οποίο διαχειρίζεται κινεζική εταιρεία, παρά τις ανησυχίες της Ινδίας και των ΗΠΑ, που έχουν εκφράσει φόβους ότι θα επιδοθεί σε κατασκοπεία.

Η Ινδία ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην Ινδικό Ωκεανό και στην καταχρεωμένη Σρι Λάνκα, που θεωρεί μέρος της σφαίρας επιρροής του. Το Πεκίνο έχει αναλάβει διάφορα έργα υποδομών στο νησί τα τελευταία χρόνια.

