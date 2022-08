Κοινωνία

Έγκλημα στην Άρτα: Απολογείται ο 29χρονος

Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, λέει ο συνήγορος της οικογένειας.

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 29χρονος που φέρεται να σκότωσε τον πεθερό του στο Αστροχώρι Άρτας και να πυροβόλησε εναντίον της πρώην συζύγου του.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε εξαφανιστεί στην ορεινή περιοχή αυλάκι στα σύνορα τον Νομών Άρτας με Αιτωλοακαρνανίας και για τον εντοπισμό του είχε στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τελικά, τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας και συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 13/8.

Το πρωί ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος έκανε καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν ο 29χρονος διαπληκτίστηκε με την πρώτη σύζυγο και την έπιασε στο λαιμό με πρόθεση να την πνίξει. Ο κ Δημήτρης Λαμπράκης συνήγορος κατηγορίας της οικογένειας σε δήλωση του είπε πως “ο 29χρονος είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, πήγε στο σπίτι με όπλο να δει το παιδί του και πυροβόλησε και την πρώην σύζυγό του, η οποία ευτυχώς κατάφερε να αποφύγει τα πυρά. Κάτι που δεν κατάφερε ο 75χρόνος πατέρας της, που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, στην προσπάθεια να προστατεύσει τον εγγονό και την κόρη του”.

Μέσω του δικηγόρου Ιωάννη Νεραντζά, ο 29χρονος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και κάνει λόγο για κακιά στιγμή.

«Τον πρόσβαλε ο πεθερός του, ήθελε να πάρει το παιδί μαζί του, ήταν οι μέρες καθορισμένες να πάρει το παιδί, διαπληκτίστηκε έντονα, ήταν η κάκια στιγμή. Το όπλο το πέταξε, ήξερε ότι θα συλληφθεί αλλά βρισκόταν σε σοκ γι’ αυτό κρυβόταν» είπε ο δικηγόρος του.

Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο 29χρονος κατηγορούμενος ζήτησε από τον ίδιο να τον υπερασπιστεί για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση εις βάρος του πρώην πεθερού του και της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην συζύγου του και μητέρας του 2 ετών παιδιού του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνση: “Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του θύματος ο κατηγορούμενος αρνείται ότι διέπραξε το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην συζύγου του και ισχυρίζεται ότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της ανθρωποκτονίας εις βάρος του πρώην πεθερού του είναι ότι αυτή διεπράχθη από τον κατηγορούμενο σε συνθήκες βρασμού ψυχικής ορμής, αφού πριν από την πράξη τόσο ο πρώην πεθερός του όσο και η πρώην σύζυγός του με ακραίες εξυβριστικές φράσεις και εκβιαστικές οικονομικές απαιτήσεις δεν του επέτρεπαν να συναντήσει και να επικοινωνήσει με το ηλικίας 2 ετών παιδί του, όπως είχε νόμιμα συμφωνηθεί”.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λόγω του πρόσφατου προβλήματος υγείας, το οποίο αντιμετώπισε ο Α. Κούγιας, στην σημερινή απολογία του κατηγορουμένου, θα παραστεί ένας εκ των συνεργατών του γραφείου, καταθέτοντας λεπτομερές απολογητικό υπόμνημα.

Λόγω του πρόσφατου προβλήματος υγείας, το οποίο αντιμετώπισε ο κος Κούγιας και εξαιτίας του οποίου βρίσκεται στο στάδιο πλήρους αναρρώσεως, στην απολογία του κατηγορουμένου, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα στις 15:00 ενώπιον του κου Τακτικού Ανακριτού Άρτας, θα παραστεί ένας εκ των συνεργατών του γραφείου μας, καταθέτοντας λεπτομερές απολογητικό υπόμνημα".





