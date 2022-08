Κόσμος

Λονδίνο: Φωτιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Έκλεισαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ. Διακόπηκαν τα δρομολόγια τρένων και εκκενώθηκαν κτήρια.

Περίπου 70 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να κατασβέσουν πυρκαγιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Σάουθγουορκ, στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου, η οποία κατέστησε υποχρεωτική τη διακοπή δρομολογίων των τρένων στην περιοχή και την εκκένωση κάποιων κτιρίων, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Εικόνες που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν καπνό να βγαίνει από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα και έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

"Υπάρχει πολύς καπνός από την πυρκαγιά και συνιστάται σε αυτούς που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους", αναφέρει ο διοικητής σταθμού της πυροσβεστικής Γουέιν Τζόνσον σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Επιπτώσεις από την πυρκαγιά έχουν υποστεί και τα τρένα της γραμμής Jubilee του υπογείου του Λονδίνου, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι ο καπνός που βγαίνει από αποβάθρα στον σταθμό του μετρό στη Γέφυρα του Λονδίνου προέρχεται από την πυρκαγιά στη σιδηροδρομική γέφυρα.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο Rail Kent & Sussex ανακοίνωσε στο Twitter ότι η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων όπου "κάνα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες".

