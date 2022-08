Κόσμος

Ρωσία - Κίνα: Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια

Τα κινεζικά στρατεύματα θα μετακινηθούν στη Ρωσία για τις ασκήσεις. Συμμετέχουν επίσης, Ινδία, Λευκορωσία και Τατζικιστάν.

Κινεζικά στρατεύματα θα μεταβούν στη Ρωσία για να συμμετάσχουν σε κοινά γυμνάσια με τη Ρωσία και άλλες χώρες, περιλαμβανομένων της Ινδίας, της Λευκορωσίας και του Τατζικιστάν, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

Η συμμετοχή της Κίνας στα κοινά γυμνάσια «δεν συνδέεται με την τρέχουσα διεθνή και περιφερειακή κατάσταση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Τα γυμνάσια εντάσσονται σε μια διμερή συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παρόμοια κοινά γυμνάσια με επικεφαλής τη Ρωσία και τη συμμετοχή της Κίνας έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το Ρόιτερς.

«Ο στόχος είναι να εμβαθύνουμε την πρακτική και φιλική συνεργασία με τους στρατούς των συμμετεχουσών χωρών, να διευρύνουμε το επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων μερών και να ενισχύσουμε την ικανότητα να απαντάμε σε διάφορες απειλές για την ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

