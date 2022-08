Υγεία - Περιβάλλον

Σπάρτη: Πέθανε ξαφνικά παιδί 5 ετών

Το αγόρι, σύμφωνα με την μητέρα του, το πρωί ξύπνησε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σπάρτης στο άκουσμα της είδησης ότι έχασε τη ζωή του ένα 5χρονο αγοράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι ηλικίας 5,5 ετών, ξύπνησε γύρω στις 7 με έντονο πονοκέφαλο, λίγο αργότερα η μητέρα του διαπίστωσε ότι έβγαζε αφρούς από το στόμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης στις 7:45 το πρωί.

Το παιδί όταν έφθασε στο Νοσοκομείο είχε μυδρίαση στους οφθαλμούς και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, κατέληξε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το παιδί δεν είχε κάποιο ιατρικό ιστορικό. Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας έχει αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ενώ έχει παραγγελθεί Νεκροψία – Νεκροτομή από την Ιατροδικαστή του Νοσοκομείου Σπάρτης προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του μικρού παιδιού. Η νεκροψία – νεκροτομή θα γίνει την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

