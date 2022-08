Καιρός

Καιρός: Καύσωνας με μελτέμι την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα δείξει τους 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Που αναμένονται νεφώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το επόμενο τριήμερο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνον στη Θράκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις ανατολικές Κυκλάδες, στην ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά στα δυτικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα μέχρι 36 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνον κατά τόπους στη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι στη Θράκη νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου στην Μακεδονία, ενώ στην Θράκη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, δε στα νησιά του Ιονίου έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στα ηπειρωτικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση και στο Αιγαίο βόρειοι, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα νησιά του Αιγαίου αναμένεται αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά βαθμιαία και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια (εκτός Θράκης), όπου τις βραδινές ώρες, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα φαινόμενα πιθανώς να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και το βράδυ στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, αν και θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και στα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα βόρεια θα επικρατήσει άστατος καιρός, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και στα κεντρικά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα ηπειρωτικά 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: Πέθανε ξαφνικά παιδί 5 ετών

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα με 40αρια το επόμενο τριήμερο

Πάτρα: “Έσβησε” στην αγκαλιά της γυναίκας του στα επείγοντα του νοσοκομείου