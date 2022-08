Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπέρπτηση τουρκικού UAV πάνω από την Κίναρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια πέταξε πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια στις 15:05 μμ.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ζεύγος τουρκικών F-16 που επίσης είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, πέταξε πάνω από την Κίναρο στα 27.000 πόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: Πέθανε ξαφνικά παιδί 5 ετών

Πάτρα: “Έσβησε” στην αγκαλιά της γυναίκας του στα επείγοντα του νοσοκομείου

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα με 40αρια το επόμενο τριήμερο