Τουρκία - Ισραήλ: αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές τους σχέσεις

Παρά την αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε πως η Άγκυρα δεν θα εγκαταλείψει το Παλαιστινιακό.

Το Ισραήλ και η Τουρκία αποφάσισαν την πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων και την επιστροφή των εκατέρωθεν πρεσβευτών και γενικών προξένων στις δύο χώρες έπειτα από την σταθερή βελτίωση των διμερών σχέσεων, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Γιαΐρ Λαπίντ.

«Η αναβάθμιση των σχέσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών, την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ.

Στην Αγκυρα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε μετά την ισραηλινή ανακοίνωση ότι, παρά την πλήρη αποκατάσταση των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων, η Τουρκία «δεν θα εγκαταλείψει την παλαιστινιακή υπόθεση».

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, της Ιερουσαλήμ και της Γάζας», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αγκυρα.

«Είναι σημαντικό τα μηνύματά μας (για την παλαιστινιακή υπόθεση) να διαβιβάζονται απευθείας μέσω του πρεσβευτή», πρόσθεσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιβεβαιώνοντας εμμέσως τον επικείμενο διορισμό τούρκου πρεσβευτή στο Τελ Αβίβ.

Επειτα από περισσότερο από μία δεκαετία έντασης στις σχέσεις του, το Ισραήλ και η Τουρκία εγκαινίασαν τους τελευταίους μήνες νέα περίοδο στις σχέσεις τους που χαρακτηρίσθηκε από την ιστορική επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ στην Αγκυρα τον Μάρτιο.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πραγματοποίησε στην συνέχεια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ στο τέλος του Μαΐου στο πλαίσιο της αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν , ο οποίος έχει προβάλει τον εαυτό του ως υπερασπιστή της παλαιστινιακής υπόθεσης, υπήρξε δριμύς επικριτής της ισραηλινής πολιτικής απέναντι στους Παλαιστίνιους.

Η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις με την Χαμάς, που ελέγχει και διοικεί την Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Η επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Αγκυρα και το Τελ Αβίβ ξεκίνησε το 2010 με την υπόθεση του πλοίου Mavi Marmara, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιματηρή επιδρομή κατά του τουρκικού πλοίου που, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, κατευθυνόταν προς την Λωρίδα της Γάζας με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Τουρκία και Ισραήλ ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους στο Τελ Αβίβ και την Αγκυρα αντίστοιχα το 2018, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 60 Παλαιστίνιους κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στα σύνορα ανάμεσα στην Γάζα και το ισραηλινό έδαφος κατά του ανοίγματος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ από την κυβέρνηση Τραμπ.

