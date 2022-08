Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Ρωσία “προβλέπει” διπλασιασμό τιμών εντός του 2022

Εφιαλτικά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και συνολικά την οικονομία της ΕΕ, τα σενάρια και οι εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας.

Η Ρωσία προβλέπει ότι η μέση τιμή του εξαγόμενου φυσικού αερίου της θα υπερδιπλασιαστεί φέτος, φθάνοντας τα 730 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, προτού μειωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2025, καθώς θα μειωθούν οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης την οποία είδε το Reuters.

Οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που είναι κορυφαίος προμηθευτής της Ευρώπης, κινούνται σε μειωμένα επίπεδα εφέτος, αφού μια διαδρομή αγωγού φυσικού αερίου έκλεισε όταν η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αποκόπηκαν από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν για το φυσικό αέριο σε ρούβλια, ενώ ξέσπασε μια διαμάχη για την επισκευή μια τουρμπίνας του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1 που ξεκινάει από την Ρωσία και καταλήγει στην Γερμανία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές φυσικού αερίου να εκτοξευθούν στα ύψη.

Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας προβλέπει ότι οι εξαγωγές αερίου μέσω αγωγών από την Gazprom θα μειωθούν εφέτος στα 170,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), σε σύγκριση με την πρόβλεψή του που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η οποία έκανε λόγο για 185 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έναντι των 205,6 (bcm) που είχαν εξαχθεί το 2021.

Προβλέπει επίσης ότι οι ποσότητες φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να μειώνονται και μετά το τρέχον έτος, χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ως αποτέλεσμα των ήδη περιορισμένων προμηθειών, η μέση τιμή του φυσικού αερίου στην οποία θα πουλάει η Gazprom προβλέπεται να φθάσει τα 730 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα (cm) το 2022, τιμή υπερδιπλάσια των 304,6 δολαρίων ανά 1.000 cm που ήταν πέρυσι, και αντιπροσωπεύει αύξηση 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 523,3 δολαρίων ανά 1.000 cm.

Η Ρωσία έχει αρχίσει να αυξάνει σταδιακά την παραγωγή πετρελαίου μετά τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις κυρώσεις καθώς οι Ασιάτες αγοραστές έχουν αυξήσει τις αγορές τους, οδηγώντας τη Μόσχα να αυξήσει τις προβλέψεις της σχετικά με την παραγωγή και τις εξαγωγές έως το τέλος του 2025, όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργείου.

Η Gazprom έχει επίσης αναφέρει ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου προς την Κίνα αυξάνονται, αλλά δεν έχει δώσει λεπτομερή στοιχεία ως προς αυτές και η Ευρώπη παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά ρωσικού φυσικού αερίου.

Η αύξηση του όγκου εξαγωγών πετρελαίου, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, θα βοηθήσει τη Ρωσία να αποκομίσει κέρδη ύψους 337,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 255,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις εξαγωγές ενέργειας φέτος και το επόμενο έτος, αντίστοιχα.

Το υπουργείο δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Πέρυσι, η Ρωσία είχε έσοδα 244,2 δισ. δολαρίων από τις εξαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Συνολικά, οι προβλέψεις του υπουργείου, τις οποίες είδε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δείχνουν ότι η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει καλύτερα τις κυρώσεις από ό,τι αρχικά φοβόταν η Μόσχα και θα συρρικνωθεί λιγότερο από ό,τι αναμενόταν.

