Μποτιλιάρισμα: app με εναλλακτικές διαδρομές από την Περιφέρεια Αττικής

Εφαρμογή με τεχνολογία “Smart Cities” για την διαχείριση της κυκλοφορίας, ρίχνει στην “μάχη της κίνησης στους δρόμους” η Περιφέρεια Αττικής.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρονται τα εξής:

«Ένα νέο καινοτόμο εργαλείο μπαίνει στο «οπλοστάσιο» της Περιφέρειας Αττικής με στόχο τη διευκόλυνση των οδηγών σε συνθήκες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

Ειδικότερα το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει στην καθημερινή διευκόλυνση των χρηστών του οδικού δικτύου στην Αττική, ενισχύεται με την προσθήκη εφαρμογής που θα λειτουργεί σε smartphones και θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο, τους χρόνους διαδρομών σε διάφορους οδικούς άξονες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή της διαδρομής με την λιγότερη κίνηση, από τους οδηγούς.

Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που ήδη λειτουργούν και ρυθμίζονται από την επιστημονική ομάδα των συγκοινωνιολόγων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Με καινοτόμα εργαλεία συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής και λειτουργική μετακίνηση των πολιτών και σ΄αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε την τεχνολογία, με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των οδηγών σε συνθήκες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Η μεγάλη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση, δουλεύουμε εντατικά».

Τεχνική περιγραφή πλατφόρμας υπολογισμού διαδρομών χωρίς την χρήση ανιχνευτών πεδίου

Η αύξηση της κίνησης σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη στον κόσμο της διαχείρισης της κινητικότητας απαιτεί την χρήση ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας. Η προτεινόμενη λύση θα ενσωματώνει Floating Car Data (FCD) τα οποία θα παρακολουθούνται προκειμένου να υπολογίζουν χρόνους διαδρομής με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου για τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή διαδρομών με απώτερο σκοπό την αποσυμφόρηση κορεσμένων διαδρομών. Με την συλλογή των δεδομένων από τα FCDs θα είναι εφικτή η οπτικοποίηση των διαδρομών με συμφόρηση καθώς και των χρόνων διαδρομής έτσι ώστε να μπορεί να γίνουν σχετικές μετρήσεις καθώς και προσαρμογή μέσω διαδρομών καλύπτοντας περισσότερες από μια διαδρομή από το σημείο Α στο Β.

Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν διαδρομές είτε προσθέτοντας τις συντεταγμένες κάθε σημείου ενδιαφέροντος είτε επιλέγοντας τα σημεία στον χάρτη και εντός ελάχιστων λεπτών οι διαδρομές θα τροφοδοτούνται με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά δεδομένα και θα είναι εφικτό να γίνει συνδυασμός διάφορων δεδομένων από διάφορα σημεία, να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα, έτσι ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που τα προκάλεσαν. Τα ιστορικά δεδομένα θα μπορούν να εξαχθούν μέσω Business Ιntelligence εργαλείων όπως για παράδειγμα Excel, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν για παράδειγμα τη συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας του αέρα και των επιπέδων θορύβου, ειδικότερα μετά από έναν επανυπολογισμό διαδρομής για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε περιοχές όπου υπάρχει επιβάρυνση.

Χαρακτηριστικά πλατφόρμας

Θα είναι εύκολη στην χρήση της με πρόσβαση από ένα σύστημα σε σημαντικά δεδομένα και αναφορές μέσω ενός εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος.

Η τεχνολογία θα βασίζεται σε μικροϋπηρεσίες και θα είναι χτισμένη σε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα και θα λειτουργεί σε ασφαλές cloud σύστημα.

Για μια βιώσιμη και προληπτική Διαχείριση της κινητικότητας στην ψηφιακή εποχή, είναι απαραίτητο να γίνει η συλλογή των δεδομένων προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν αναλόγως.

Η πλατφόρμα θα συλλέγει τα δεδομένα από πολλαπλές πηγές και περιοχές και θα τα αναλύει επίσης σε πραγματικό χρόνο.

Ακολούθως θα μοιράζεται και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα από διαφορετικά συστήματα σε ένα αστικό περιβάλλον και θα λειτουργεί ως συσσωρευτής των σχετικών δεδομένων κινητικότητας από διάφορες πηγές και θα τις αξιολογεί, με στόχο να τις αξιοποιεί ποικιλοτρόπως».

