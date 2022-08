Κοινωνία

Έγκλημα στην Άρτα: προφυλακιστέος ο 29χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος στον ανακριτή και υποστήριξε πως δεν ήταν στις προθέσεις του να σκοτώσει τον πρώην πεθερό του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε τον 75χρονο πατέρα της πρώην συζύγου του στο Αστροχώρι της Άρτας. Ο φερόμενος δράστης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η παραμονή του στον ανακριτή διήρκεσε 2,5 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος και ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να σκοτώσει τον πεθερό του.

Όλα συνέβησαν στην αυλή του πατρικού σπιτιού της πρώην συζύγου του, μπροστά στα μάτια του δίχρονου παιδιού τους την περασμένη Πέμπτη στο Αστροχώρι της Άρτας. Ο 29χρονος αφού πυροβόλησε 4 φορές τον πεθερό του, εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Δύο μέρες αργότερα τηλεφώνησε από τη Δαφνούλα της Ευρυτανίας στην Ασφάλεια Άρτας προκειμένου να παραδοθεί.

Σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, αναφέρει, πως αναλαμβάνει την υπόθεση του 29χρονου. Η ανακοίνωσή εξεδόθη λίγο πριν ο κατηγορούμενος οδηγηθεί στον ανακριτή, στις 3μμ. Το γραφείο του Αλέξη Κούγια υποστηρίζει, ότι το έγκλημα έγινε σε συνθήκες «βρασμού ψυχικής ορμής», ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει, πως ο φερόμενος δράστης, αρνείται την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

O δικηγόρος της 36χρονης πρώην συζύγου του 29χρονου, Δημήτρης Λαμπράκης, υπέβαλε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας και έκανε καταγγελία για κακοποίηση της από τον δράστη, όταν στα τέλη του Ιουνίου προσπάθησε να την πνίξει. Τότε η γυναίκα, προχώρησε στη διαδικασία διαζυγίου, το οποίο εκδόθηκε στις αρχές Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύμη: Παιδί έπεσε από σκάφος - Διακομίστηκε στην Ρόδο

Κίνα: Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αυγών γιατί οι κότες δεν γεννάνε!

Μποτιλιάρισμα: app με εναλλακτικές διαδρομές από την Περιφέρεια Αττικής