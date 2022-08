Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ ο 6χρονος- Τι λένε οι γονείς του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του παιδιού που, με εγκεφαλική αιμορραγία, διακομίστηκε από την Βέροια στην Θεσσαλονίκη. «Γέφυρα ζωής» έστησαν αστυνομικοί για να διακομιστεί τάχιστα.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο Νικόλας, το 6χρονο αγόρι, που είχε διακομιστεί το απόγευμα της Τετάρτης, με εγκεφαλική αιμορραγία στο ΑΧΕΠΑ από το Νοσοκομείο Βέροιας.

Το αγοράκι υποβλήθηκε στο ΑΧΕΠΑ σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ενδοεγκεφαλικού αιματώματος.

Στις 2:00 μετά τα μεσάνυχτα μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Συγκλονίζουν οι γονείς του μιλώντας στον ΑΝΤ1

Το αγοράκι από τη Βέροια, που αντιμετωπίζει εκ γενετής πρόβλημα υγείας. υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία στο σπίτι του και κάθε λεπτό που περνούσε ήταν πολύτιμο για τη ζωή του.

Η περίπτωση του μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

«Γέφυρα ζωής» έστησαν αστυνομικοί από τις Ομάδες Δίας και Ζ, για να μεταφερθεί ο μικρός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο Νοσοκομείο, ευχόμενοι μέσα από την καρδιά τους να πάνε όλα καλά για τον Νικόλα.

Συγκλονίζουν οι γονείς του εξάχρονου μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην Πωλίνα Κολοκοτρώνη, ευχαριστώντας τους αστυνομικούς, ενώ όπως αναφέρουν τα επόμενα 24ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις τους απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: Πέθανε ξαφνικά παιδί 5 ετών

Πάτρα: “Έσβησε” στην αγκαλιά της γυναίκας του στα επείγοντα του νοσοκομείου

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα με 40αρια το επόμενο τριήμερο