Κολύμβηση: “ασημένιος” ο Χρήστου - “Χάλκινος” ο Γκολομέεβ

Ακόμη δύο μετάλλια προστέθηκαν στην αποστολή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στη Ρώμη.

Με ακόμη ένα μετάλλιο, ασημένιο αυτή τη φορά, ολοκλήρωσε ο Απόστολος Χρήστου την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ρώμης. Μετά τη νίκη του στα 50μ. ύπτιο, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 100μ. με χρόνο 52.24, χάνοντας από τον πρωταθλητή κόσμου και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Τόμας Τσέκον, ακριβώς όπως είχε κερδίσει το 50άρι: στην τελευταία χεριά! Ο Ιταλός τερμάτισε σε 52.21 και χάρισε στη χώρα του τον ευρωπαϊκό τίτλο, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Γάλλος Γιοάν Εντόι Μπρουάρ με 52.92.

Να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Χρήστου ισοφάρισε την καλύτερη παρουσία Ελληνα κολυμβητή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επαναλαμβάνοντας με... καρμπόν το επίτευγμα του Αρη Γρηγοριάδη, ο οποίος το 2008 στο Αϊντχόφεν είχε κερδίσει ακριβώς τα ίδια μετάλλια (χρυσό στα 50μ. ύπτιο, ασημένιο στα 100μ.)! Παράλληλα, ο 26χρονος αθλητής του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος Ελληνας με τέσσερα ευρωπαϊκά μετάλλια σε ένα αγώνισμα, καθώς στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Συνολικά τα 100μ. ύπτιο είναι μακράν το πιο επιτυχημένο αγώνισμα για τη χώρα μας, που έφτασε τα επτά μετάλλια (ένα χρυσό, δύο ασημένια, τέσσερα χάλκινα), εκ των οποίων ο Χρήστου έχει τέσσερα και ο Γρηγοριάδης τρία.

Χάλκινο μετάλλιο ο Γκολομέεβ στα 50μ ελεύθερο

Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανέβηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Κριστιάν Γκολομέεβ. Συνεπής στις μεγάλες διακρίσεις, έστω και σε μία μεταβατική χρονιά για τον ίδιο, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέλαβε με χρόνο 21.75 την τρίτη θέση του τελικού των 50μ. ελεύθερο, στο Ευρωπαϊκό υγρού στίβου της Ρώμης, και πρόσθεσε άλλο ένα μετάλλιο στη συλλογή του, μετά το ασημένιο του 2018 στη Γλασκώβη και το χάλκινο του 2021 στη Βουδαπέστη. Στο ενδιάμεσο, ο αθλητής του Ακη Οικονόμου έχει επίσης ένα ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2019, αλλά και την 5η θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, έχοντας καθιερωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων σπρίντερ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νικητής, όπως αναμενόταν άλλωστε, αναδείχθηκε ο Βρετανός Μπεν Πράουντ με 21.58, που επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2018, ενώ πανηγύρισε τον τρίτο σημαντικό τίτλο του μέσα σε ενάμιση μήνα, μετά τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Μπέρμιγχαμ. Εκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η δεύτερη θέση του Ιταλού Λεονάρντο Ντεπλάνο (21.60), που μάλιστα έχασε το χρυσό για μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου, ενώ αντίθετα έμειναν εκτός βάθρου αθλητές με καλύτερους χρόνους, όπως ο Γάλλος Μαξίμ Γκρουσέ, ο Ολλανδός Τομ Ντε Μπουρ και ο Ιταλός Λεονάρντο Τζατσέρι.

