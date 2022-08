Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: ο κλέφτης του Πικάσο δηλώνει συλλέκτης έργων Τέχνης (βίντεο)

Ο Γιώργος Σαμαρτζόπουλος, που συνελήφθη για την «κλοπή του αιώνα», αποφυλακίστηκε υπό όρους. Περιγράφει τα πάντα για το σχέδιο που έθεσε σε εφαρμογή πριν από 10 χρόνια και εξηγεί γιατί δεν πούλησε τα κλοπιμαία.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στα τέλη Ιουνίου του 2021, ο Γιώργος Σαρματζόπουλος περνούσε το κατώφλι του Εισαγγελέα για την «κλοπή του αιώνα», στην Εθνική πινακοθήκη.

Μετά από 14 μήνες είναι ελεύθερος, καθώς το αίτημα του για αποφυλάκιση υπό όρους, έγινε δεκτό από τη Δικαιοσύνη.

Σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη, έχοντας δίπλα τον συνήγορο του, Σάκη Κεχαγιόγλου, ο Γιώργος Σαμαρτζόπουλος είπε «Ό,τι συνέβη έγινε από την αγάπη μου προς την τέχνη. Πιστεύω ότι ο οιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει κάποιο λάθος. Ήμουν ήδη συλλέκτης μιας μικρής συλλογής και ήθελα να εμπλουτίσω τη συλλογή που υπήρχε τότε».

Ο συνήγορος του υποστήριξε πως «χωρίς τη βούληση, την απόφαση και τη μεταμέλεια του, ο ανεκτίμητης αξίας πίνακας του Πικάσο δεν επρόκειτο ποτέ να επιστρέψει στην κυριότητα της Πινακοθήκης».

Ο Γιώργος Σαμαρτζόπουλος περιγράφει πως έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της κλοπής πινάκων τεράστιας αξίας, από την Εθνική Πινακοθήκη, πριν από 10 χρόνια, αναφέροντας ότι του μπήκε η ιδέα να το κάνει από το 2010. Επί έξι μήνες παρακολουθούσε τα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο.

«Ο καθένας θα μπορούσε να μπει από μία ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, να σπρώξει με τα πόδια μία γυψοδανίδα. Άμα έχει δει και δυο τρεις ταινίες στο Netflix κάλλιστα μπορείς να το κάνεις. Αν πάτε πίσω 9,5 χρόνια, υπήρχε η περίφημη έκθεση του κ. Λέανδρου Ρακιντζή για τις συνθήκες που έγινε η κλοπή», περιγράφει ο αποφυλακισμένος δράστης.

O 50χρονος κατάφερε να κλέψει τρεις πίνακες: πρόκειται για ένα έργο του Πικάσο, ένα έργο του Μοντριάν, αλλά και έναν τρίτο πίνακα τον οποίο πίστεψε πως κατέστρεψε και τον πέταξε. Οι αστυνομικοί είχαν βρει τους δύο πίνακες σε ρέμα της Κερατέας.

Όπως λέει ο Γιώργος Σαμαρτζόπουλος, «κοιτάς να πάρεις τα έργα από εκεί που τα είχες και να τα κρύψεις. Ο μόνος τρόπος που μπορούσα εγώ τα έργα να τα ασφαλίσω, ήταν να μπουν σε μία πολυεστερική θήκη. Δεν ήταν τα έργα σε μία σακούλα σκουπιδιών».

Ο Γιώργος Σαρματζόπουλος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να πουλήσει τα έργα Τέχνης. Όπως σημειώνει, «Στα 10 χρόνια αυτά είχαν περάσει πολλές φορές οι σκέψεις να επιστραφούν τα έργα, αλλά λόγω της οικογενειακής μου κατάστασης, λόγω της ηλικίας των παιδιών μου, δεν επέστρεφα τα έργα».

Ο 50χρονος είναι ελεύθερος με ηλεκτρονική επιτήρηση (σημ: «βραχιολάκι»), χωρίς να του επιβληθούν άλλοι περιοριστικοί όροι.

