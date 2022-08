Τεχνολογία - Επιστήμη

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο σε εταιρεία για συλλογή στοιχείων από Έλληνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι δικηγόροι που αποκάλυψαν την ελληνική προέκταση της υπόθεσης, μετά το πρόστιμο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Μπορεί μια κάμερα κλειστού κυκλώματος να αναγνωρίσει το πρόσωπό σας σε μία τυχαία βόλτα στο δρόμο και να το αντιστοιχίσει με τα προσωπικά σας στοιχεία; Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων χρησιμοποιείται σε πολλές χρήσιμες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, αλλά οι φόβοι εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων, χωρίς την άδεια των χρηστών του διαδικτύου, παραμένουν ρεαλιστικοί.

Αυτό σκέφτηκε και η δικηγόρος Μαρίνα Ζαχαροπούλου, όταν διάβασε για ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Σουηδική Αστυνομία και μία αμερικάνικη εταιρία, οι οποίες έχτιζαν μια τέτοια βάση δεδομένων με πρόσωπα από όλη την Ευρώπη.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «πήγαν 19χρονια πίσω, στο MySpace και συγκέντρωσαν παλιές φωτογραφίες και προσωπικές στιγμές ανθρώπων».

Ουσιαστικά η αμερικανική εταιρία εκμεταλλεύτηκε προς όφελος της τον δημοφιλή πρόδρομο του Facebook, αποσπώντας χωρίς άδεια πλήθος φωτογραφιών. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ηomo Digitalis», άρχισε μαζί με την Μαρίνα Ζαχαροπούλου να ξετυλίγει το κουβάρι της δράσης της εταιρείας, με στόχο να καταλάβουν αν η αμερικάνικη εταιρεία είχε τυχόν εκμεταλλευτεί και προσωπικά δεδομένα χρηστών από την Ελλάδα.

Χάρη στην δουλειά των δικηγόρων, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε πριν από μερικές μέρες στην αμερικάνικη εταιρεία το «αστρονομικό» πρόστιμο των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ταυτόχρονα με τη ρητή απαγόρευση χρήσης των φωτογραφιών Ελλήνων χρηστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Πινακοθήκη: ο κλέφτης του Πικάσο δηλώνει συλλέκτης έργων Τέχνης (βίντεο)

Μίλτος Τεντόγλου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ ο 6χρονος- Τι λένε οι γονείς του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)