Κατερίνα Στεφανίδη: Ασημένιο μετάλλιο στο Μόναχο

"Μάγεψε" η Κατερίνα Στεφανίδη στον τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, όμως μια ανάσα πριν το χρυσό, δεν τα κατάφερε.

Η απίθανη Βίλμα Μούρτο από τη Φινλανδία στέρησε από την Κατερίνα Στεφανίδη το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, παρότι έκανε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του επί κοντώ και πέτυχε την καλύτερη φετινή της επίδοση με 4,75μ., είδε την 24χρονη Μούρτο να κάνει τον αγώνα της ζωής της και με 4,85μ. (13 πόντους πάνω από το προηγούμενο ατομικό της και εθνικό ρεκόρ και 25 εκατοστά πάνω από την καλύτερη φετινή της επίδοση) να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Στεφανίδη ξεπέρασε τη θεωρητικά βασική αντίπαλό της, τη Σλοβένα Τίνα Σουτέι (επίσης με 4,75μ.), ανέβηκε για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση στο βάθρο και εξασφάλισε το 11ο μετάλλιό της σε μεγάλες διοργανώσεις (σε επίπεδο γυναικών), αλλά σίγουρα θα φύγει από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας με γλυκόπικρη γεύση.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ήταν πολύ σταθερή από το ξεκίνημα του τελικού, περνώντας με την πρώτη τα 4,40μ., τα 4,55, τα 4,65μ., τα 4,70μ. και τα 4,75μ. και εξασφαλίζοντας το μετάλλιο. Οταν μάλιστα η Σουτέι έχασε μία προσπάθεια στα 4,70μ., το χρυσό φαινόταν σχεδόν «κλειδωμένο».

Κανείς όμως δεν υπολόγιζε την 24χρονη Φινλανδή, η οποία, αφού έκανε ένα αποτυχημένο άλμα στα 4,70μ., άφησε τα δύο επόμενα, πέρασε με την πρώτη τα 4,75μ., αλλά και τα 4,80μ.! Η Στεφανίδη, που είχε ήδη κάνει μία αποτυχημένη στα 4,80μ., δοκίμασε δύο φορές στα 4,85μ. αλλά το πρώτο της άλμα δεν ήταν καλό και στο δεύτερο δεν ανέβηκε καν, αρκούμενη στο ασημένιο μετάλλιο.

Η Μούρτο μάλιστα συνέχισε και ξεπέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια και τα 4,85μ., συνοδεύοντας τον απρόσμενο θρίαμβό της με ισοφάριση του ρεκόρ αγώνων που είχε κάνει η Στεφανίδη το 2018 στο Βερολίνο.

Τα αποτελέσματα του τελικού στο επί κοντώ γυναικών:

Βίλμα Μούρτο (Φινλανδία) 4,85 μέτρα (Ρεκόρ αγώνων) Κατερίνα Στεφανίδη (ΕΛΛΑΔΑ) 4,75 Τίνα Σουτέι (Σλοβενία) 4,75 Καρολίνε Μπόντε Χολμ (Δανία) 4,55 Αντζέλικα Μόζερ (Ελβετία) 4,55 Μαρί-Ζιλί Μπονέν (Γαλλία) 4,55 Ρομπέρτα Μπρούνι (Ιταλία) 4,55 Μόλι Κόντερι (Μ. Βρετανία) 4,55 Σόφι Κουκ (Μ. Βρετανία) 4,40 Μαργκό Σεβριέ (Γαλλία) 4,40 Ελίνα Λαμπέλα (Φινλανδία) 4,40 Λένε Ονσρουντ Ρέτζιους (Νορβηγία) 4,25

Η επιτυχία της ελληνίδας αθλήτριας, έρχεται λίγες ώρες μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με ένα τεράστιο άλμα κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

