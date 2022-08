Πολιτισμός

Ρουσντί: θαυμαστής του αγιατολάχ Χομεϊνί ο συλληφθείς για την επίθεση

Τι αναφέρει ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση στον συγγραφέα, σε συνέντευξή του.

Ο συλληφθείς για τη δολοφονική επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι εκφράζει τον θαυμασμό του για τον αγιατολάχ Χομεϊνί, αλλά αποφεύγει να διευκρινίσει εάν εμπνεύστηκε από το θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) που εξέδωσε ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν το 1989, σε συνέντευξή του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα New York Post.

Ο Χάντι Ματάρ λέει ότι είχε διαβάσει «μόνο λίγες σελίδες» από το βιβλίο του Ρούσντι με τίτλο «Σατανικοί Στίχοι» και υποστηρίζει ότι μια ανάρτηση στο Twitter που ανήγγειλε την επίσκεψη του συγγραφέα στο Ίδρυμα Τσοτόκουα του έδωσε την ιδέα να βρεθεί στην εκδήλωση.

Ο 75χρονος Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία για την καλλιτεχνική ελευθερία σε αυτό το ίδρυμα της Νέας Υόρκης, την περασμένη Παρασκευή, όταν - σύμφωνα με την αστυνομία - ο 24χρονος Ματάρ όρμησε στη σκηνή και μαχαίρωσε τον ινδικής καταγωγής συγγραφέα.

Ο Ρούσντι έζησε για χρόνια επικηρυγμένος, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Σατανικοί Στίχοι» το 1988 που προκάλεσε αναταραχή στον μουσουλμανικό κόσμο, με τον Χομεϊνί να εκδίδει φετφά ζητώντας τη δολοφονία του «βλάσφημου» συγγραφέα.

«Σέβομαι τον αγιατολάχ (Χομεϊνί). Νομίζω ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Δεν θα πω κάτι παραπάνω επ’ αυτού», είπε ο Ματάρ σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post μέσα από τη φυλακή της κομητείας Τσοτόκουα.

«Δεν μου αρέσει πολύ», δήλωσε στη συνέχεια ο Ματάρ όταν ρωτήθηκε για τον Ρούσντι. «Είναι κάποιος που επιτέθηκε στο Ισλάμ, στις πεποιθήσεις των μουσουλμάνων», υποστήριξε και σημείωσε πως έχει παρακολουθήσει συνεντεύξεις του συγγραφέα στο YouTube.

Ο Χάντι Ματάρ αρνήθηκε ότι είχε επαφές με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.

Ο δικηγόρος που διορίστηκε από δικαστήριο να αναλάβει την υπεράσπιση του Ματάρ, δήλωσε άγνοια για τη συνέντευξη του πελάτη του στην αμερικανική εφημερίδα. «Δεν έδωσα άδεια σε κανέναν να έρθει σε επαφή με τον πελάτη μου», είπε ο Ναθάνιελ Μπάρον στο πρακτορείο Reuters.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου το Σάββατο, ο Χάντι Ματάρ είχε δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας και της επίθεσης εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αλλά φέρεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

