“Ακρόπολις”: Η Τουρκία νίκησε την Γεωργία

Οσμάν και Κορκμάζ οδήγησαν σε νίκη την ομάδα της γειτονικής μας χώρας, έναντι της ομάδας του Ηλία Ζούρου.

Η υπεροχή της Γεωργίας στα ριμπάουντ (34 έναντι 22) δεν ήταν αρκετή για να πάρει τη νίκη απέναντι στην ισχυρή Τουρκία, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» του 31ου Τουρνουά «Ακρόπολις», στο ΟΑΚΑ.

Σε έναν... χορταστικό αγώνα, οι Τούρκοι επικράτησαν με 101-88 της ομάδας του Ηλία Ζούρου, χάρη στην ευστοχία έξω από τα 6.75. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν είχαν 12/26 τρίποντα, την ώρα που οι Γεωργιανοί μέτρησαν 7/24! Οι Τούρκοι μοίρασαν και 22 ασίστ, έκαναν 9 κλεψίματα, ενώ χάρη στην πίεση στην άμυνα στο β΄ μέρος υποχρέωσαν την αντίπαλο σε 15 λάθη συνολικά και μπήκαν με το... δεξί στο διεθνές τουρνουά που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Πρώτος σκόρερ της Τουρκίας αναδείχτηκε ο Τσεντί Οσμάν με 22 πόντους, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Ακολούθησε σε απόδοση με 18 πόντους ο Φουρκάν Κορκμάζ. Ο Σέιν Λάρκιν αγωνίστηκε 19 λεπτά και πέτυχε μόνο 2 πόντους, αλλά μοίρασε 6 ασίστ. Για τη Γεωργία, κορυφαίος ήταν ο... συνήθης ύποπτος Γκεόργκι Σερμαντίνι με 18 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Μαμουκελασβίλι.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-46, 75-66, 101-88

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου προηγήθηκε με διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα (15-25) με πρωταγωνιστές Σενγκέλια και Σερμαντίνι, ωστόσο η Τουρκία με την είσοδο του Σενγκούν και την άνοδο του Οσμάν πήρε τα ηνία του αγώνα πριν το ημίχρονο (48-41) και έφτασε στο 70-59 στο τρίτο δεκάλεπτο.

Οι Γεωργιανοί με «αιχμή τον Μαμουκελασβίλι» πλησίασαν στους τρεις, 88-85, αλλά το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν αντέδρασε σωστά, πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και έφτασε άνετα στη νίκη.

Διαιτητές: Φούφης, Σταματόπουλος, Θεοδωρόπουλος (Ελευθεριάδης)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 2, Χαζέρ 5 (1), Μπατίμ 12 (2), Οσμάν 22 (2), Σαϊμπίρ 2, Μαχμούτογλου 6 (2), Καμπάκα 4, Τουντσέρ 9 (3), Σανλί 2, Κορκμάζ 18 (2), Σενγκούν 17, Οσμάνι 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ηλίας Ζούρος): Ανδρονικασβίλι 6, Μαμουκελασβίλι 16 (1), Τζιντχαράτζε, Μπουρτζανάτζε 8 (1), Τσιντσάντζε 2, Σερμαντίνι 18, Μπεκαουρί

