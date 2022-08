Τεχνολογία - Επιστήμη

ISS: Βλάβη σε στολή κοσμοναύτη, ενώ έκανε “περίπατο” στο Διάστημα (εικόνες)

Ο Ρώσος κοσμοναύτης πήρε εντολή να διακόψει πρόωρα τον διαστημικό περίπατο του.

Ένας από τους δύο ρώσους κοσμοναύτες που εκτελούσαν εργασίες σε εξωτερικό βραχίονα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού υποχρεώθηκε σήμερα να επιστρέψει στο εσωτερικό του ISS, εξαιτίας ενός προβλήματος στον εξοπλισμό της στολής του.

Το κέντρο ελέγχου της Μόσχας έδωσε εντολή στον Όλεγκ Αρτέμιεφ να ολοκληρώσει πρόωρα τον διαστημικό του περίπατο.

Ο Rώσος κοσμοναύτης είχε συμπληρώσει σχεδόν τρεις ώρες εκτός ISS (η αποστολή είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου έξι ώρες) όταν η ένδειξη της μπαταρίας στην στολή του άρχισε να υποχωρεί απότομα, υποχρεώνοντας τους υπεύθυνους να διατάξουν την άμεση επιστροφή του Αρτέμιεφ στο εσωτερικό του διαστημικού σταθμού.

«Όλεγκ, άφησε τα πάντα και γύρισε πίσω αμέσως!», είπαν στον Αρτέμιεφ από το κέντρο ελέγχου στη Μόσχα.

Ο Όλεγκ Αρτέμιεφ επέστρεψε στο εσωτερικό του ISS, ενώ ο συνάδελφός του Ντενίς Ματβέεφ ολοκλήρωσε τις εργασίες στον ρομποτικό βραχίονα του διαστημικού σταθμού.

Ο Ρομπ Νάβιας, εκπρόσωπος της NASA, διαβεβαίωσε ότι ο Όλεγκ Αρτέμιεφ «δεν διέτρεξε ποτέ σοβαρό κίνδυνο»

O Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ένα εργαστήριο που έχει μέγεθος περίπου όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, φιλοξενεί πληρώματα από διάφορες χώρες του κόσμου για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

