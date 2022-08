Αθλητικά

“Ακρόπολις”: Η Ελλάδα έριξε “κατοστάρα” στην Πολωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδανική πρεμιέρα για την επίσημη αγαπημένη, μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό, στο ΟΑΚΑ.

Η εθνική μπήκε με το... δεξί στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις» επικρατώντας με... της Πολωνίας στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς από το οποίο πάντως δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (24π., 4ρ., 10 κερδισμένα φάουλ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ σε 22:48΄΄ συμμετοχής) ήταν και πάλι ο κορυφαίος παίκτης της, αλλά η εθνική έδειξε διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά στο α' μέρος που βρέθηκε από το... ύψος της 1ης περιόδου (+16), στο... βάθος στη 2η (-3), όταν ο Ιτούδης έριξε για πρώτα φορά στα φιλικά προετοιμασίας μαζί στο παρκέ με τον "Greek Freak" τους Νικ Καλάθη και Κώστα Σλούκα.

O ομοσπονδιακός προπονητής έδωσε χρόνο και στους 14 παίκτες που είχε στην αποστολή θέλοντας να δοκιμάσει σχήματα και να λάβει αποφάσεις για την τελική δωδεκάδα.

Αύριο, Πέμπτη (18/8), στις 21:00 η Εθνική αντιμετωπίζει την Γεωργία, στο ΟΑΚΑ, για την 2η ημέρα του 31ου Τουρνουά «Ακρόπολις». Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία νίκησε με 101 - 88 την Γεωργία.

Στο β' μέρος, η εθνική έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα, απέναντι σε μία Πολωνία που έπιασε... υψηλή απόδοση για τα δεδομένα της.

Ο Ιτούδης έδωσε χρόνο και στα νέα παιδιά στο τέλος που κράτησαν μια αξιοπρεπή διαφορά.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλη εμφάνιση με 19 πόντους (4/9 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πρόσθεσε 12 πόντους και 11 ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 4 κλεψίματα. Εκτός έμεινε ο Γιώργος Παπαγιάννης (συνεχίζει θεραπευτική αγωγή) και ο Λευτέρης Μποχωρίδης για την εθνική.

Από την Πολωνία ξεχώρισαν οι Ματέους Πονίτκα (15π.), Μικάλ Σοκολόφσκι (13π.) και Μικάλ Κολέντα (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-10, 50-37, 69-59, 101-78

Τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο ξεκίνησε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Η εθνική μπήκε με φρενήρη ρυθμό, προηγήθηκε με 8-0, από Καλάθη και Γιάννη Αντετοκούνμπο, για να ξεφύγει και με +16 (18-2) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκαναν το ένα κάρφωμα μετά το άλλο, αξιοποιώντας τις πάσες του Νικ Καλάθη, με τον δεύτερο να κάνει σπουδαία δουλειά και στην άμυνα .

Η εθνική ξέφυγε και με +16 (21-5), την ώρα που η Πολωνία είχε ξεκινήσει με 1/4 δίποντα και 0/5 τρίποντα. Οι Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Παπαπέτρου, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Αγραβάνης ήταν η δεύτερη πεντάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Μετά το τρίποντο του Γιακούμπ Γκαρμπάς, οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ιωάννης Παπαπέτρου διαμόρφωσαν το σκορ της 1ης περιόδου, 27-10.

Για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας, ο Δημήτρης Ιτούδης έβαλε μαζί στο παρκέ μαζί τους Καλάθη, Σλούκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ οι Παπαπέτρου και Αγραβάνης συμπλήρωσαν την πεντάδα που μπήκε στη 2η περίοδο. Όμως, η Πολωνία αντέδρασε, ανέβασε ρυθμό, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολυφωνία στην επίθεση, για ένα σερί 15-0, με το οποίο πλησίασε στο καλάθι, 27-25.

Η κακή αμυντική λειτουργία των παικτών του Ιτούδη σε αυτό το διάστημα, έδωσε την ευκαιρία στην Πολωνία που είχε κορυφαίο τον έμπειρο Ματέους Πονίτκα, να προσπεράσει (32-35). Ο Ιτούδης έριξε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παρκέ στη θέση του προερχόμενου από τραυματισμό Κώστα Σλούκα (δεν είχε αγωνιστεί στα δύο φιλικά με την Ισπανία) και τον Κώστα Αντετοκούνμπο στη θέση του Αγραβάνη. Έκτοτε, η «επίσημη αγαπημένη» βασίστηκε κυρίως στις επιθετικές λύσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ που με προσωπικό σερί οδήγησε στο +10 την εθνική (45-35). Ένα τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ένα κάρφωμα του αδελφού του Κώστα ήταν το... φινάλε του α΄ μέρους (45-37).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρούσε 17 πόντους σε 14 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20άλεπτο, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 5 κερδισμένα φάουλ. Παπαπέτρου και Ντόρσεϊ είχαν από 9 πόντους, ενώ από 5 πόντους πρόσθεσαν οι Καλάθης και Κώστας Αντετοκούνμπο. Από πλευράς Πολωνίας, ο Ματέους Πονίτκα ήταν ο μόνος διψήφιος (10π.), ενώ 8 πόντους ήταν η συνεισφορά του Γιακούμπ Γκάρμπας.

Η εθνική είχε «κλείσει», λοιπόν το α΄ μέρος με επιμέρους σκορ 18-3 και με τον Γιάννη ντετοκούνμπο στο παρκέ δεν επέτρεψε ξανά στην Πολωνία να προσπεράσει. Ο σταρ των Μπακς κέρδισε και αντιαθλητικό φάουλ στο 25ο λεπτό, για να βρεθεί στο +10, 69-59. Οι Κασελάκης, Λούντζης και Λαρεντζάκης πέρασαν στο παρκέ στην 4η περίοδο, ο Ιτούδης έριξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για λίγα λεπτά ακόμη. Ο Λούντζης διαμόρφωσε το +16 με «γκολ φάουλ» (82-66, 34?) και ο Λαρεντζάκης με τρίποντο το 85-67 (35?). Η Ελλάδα έφτασε στο 98-72 (38?) και στην... κατοστάρα για να κλείσει το παιχνίδι με το τελικό 101-78.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσαρούχα, Τοολάκος (Ηπιώτης)

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Ντόρσεϊ 19 (4), Λούντζης 3, Λαρεντζάκης 9 (2), Αγραβάνης 3 (1), Καλάθης 7 (1), Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Παπαπέτρου 12 (1), Γόντικας 2, Αντετοκούνμπο Γιάννης 24 (2), Αντετοκούνμπο Κώστας 11, Κασελάκης 3 (1), Αντετοκούνμπο Θανάσης 4

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Ζισκόφσκι 7 (1), Μπαλκερόφσκι 2, Σοκολόφσκι 13 (1), Τσελ 6, Κολέντα 10 (3), Πονίτκα 15 (2), Κολέντα Λ. 3, Τζίεβα, Ολένιτζακ 7 (3/4 δίποντα), Μίχαλακ 4 (1), Γκάρμπας 8 (2), Σενκ 3 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Μίλτος Τεντόγλου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (βίντεο)

Εθνική Πινακοθήκη: ο κλέφτης του Πικάσο δηλώνει συλλέκτης έργων Τέχνης (βίντεο)

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο σε εταιρεία για συλλογή στοιχείων από Έλληνες (βίντεο)