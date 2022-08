Life

Πέθανε η Χανάε Μόρι

Έφυγε από τη ζωή η «Madame Butterfly» της υψηλής ραπτικής.

Η στιλίστρια Χανάε Μόρι, παγκοσμίως γνωστό μέλος της ελίτ της υψηλής ραπτικής, πέθανε την 11η Αυγούστου στο σπίτι της στο Τόκο σε ηλικία 96 ετών, μεταδίδει σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η Χανάε Μόρι, γνωστή με το προσωνύμιο «Madame Butterfly» για τα εμπνευσμένα από τις πεταλούδες σχέδια που έγινε το σήμα κατατεθέν της στην πορεία των δεκαετιών, υπέγραψε πολυτελείς δημιουργίες που φόρεσαν η Νάνσι Ρέιγκαν, η Γκρέις Κέλι, μέλη της ιαπωνικής βασιλικής οικογένειας και της ιαπωνικής ελίτ.

Ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες γυναίκες στην Ιαπωνία που ήταν τέθηκε επικεφαλής διεθνούς εταιρείας μόδας, υπήρξε από αυτή τη σκοπιά πρωτοπόρα μεταξύ των συμπατριωτισσών της.

Η καριέρα της την οδήγησε από το Τόκιο —όπου έκανε το ντεμπούτο της, δημιουργώντας κοστούμια για τον κινηματογράφο— στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι όπου, το 1997, είδε τον οίκο μόδας του οποίου ηγείτο να γίνεται ο πρώτος από την Ασία που εντάχθηκε στην haute couture.

Η πρώτη κολεξιόν της που παρουσιάστηκε στο εξωτερικό (στη Νέα Υόρκη το 1965) γιόρταζε τη συνάντηση «Ανατολής» και «Δύσης».

Μεγάλα ονόματα της ιαπωνικής μόδας, όπως ο Ίσε Μιγιάκι, που πέθανε στις αρχές του μήνα, ακολούθησαν τα βήματά της.

Παρά το κλείσιμο του παρισινού ατελιέ της το 2004 μετά το τελευταίο ντεφιλέ της στη γαλλική πρωτεύουσα, μπουτίκ της Χανάε Μόρι παραμένουν ανοικτές στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Τα αρώματά της πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

