Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Την έντονη αποδοκιμασία του για την κίνηση της Τουρκίας να εξοπλιστεί με από μη μίa παρτίδα S-400, ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

Την έντονη αποδοκιμασία του στο ενδεχόμενο η Τουρκία να αποκτήσει επιπλέον συστοιχίες του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 εξέφρασε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Η αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας έρχεται στον απόηχο του δημοσιεύματος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS που υποστηρίζει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει νέα συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια του συστήματος S-400.

Υπενθυμίζεται ότι οι προθέσεις της Άγκυρας δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα πλήρως, καθώς μένει να επιβεβαιωθεί το εάν όντως η Τουρκία σκοπεύει να υπογράψει μια νέα αμυντική σύμβαση με τη Ρωσία όπως υποστηρίζει το πρακτορείο TASS. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, το ενδεχόμενο να προμηθευτεί μια νέα συστοιχία S-400 παραμένει στο τραπέζι, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται στο συμβόλαιο που έχει ήδη υπογράψει με τη ρωσική πλευρά.

Και τα δύο σενάρια βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετο τον γερουσιαστή Μενέντεζ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη προμήθεια επιπλέον S-400 ξεκάθαρη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και καλεί την Τουρκία να απορρίψει κάθε στρατιωτική συνεργασία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτηρίζει έναν εγκληματία πολέμου.

Η Ανακοίνωση του Γερουσιαστή Μενέντεζ για την προμήθεια νέων S-400 στην Τουρκία

«Ανησυχώ βαθύτατα για τις αναφορές ότι η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω αγορές του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400, μια παράδοση που θα αποτελούσε άλλη μια ξεκάθαρη παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβάλλονται από τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων.

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη βάναυση και παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Τουρκία έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να επιδείξει κατηγορηματικά τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, απορρίπτοντας πλήρως κάθε στρατιωτική συνεργασία με έναν εγκληματία πολέμου όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μεταξύ των συνεχιζόμενων ανταγωνιστικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Ελλάδας και της καθυστέρησης της ενταξιακής διαδικασίας της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ελπίζω ειλικρινά η Τουρκία να αλλάξει πορεία και να ανταποκριθεί στις ευθύνες της έναντι της αμυντικής συμμαχίας, όντας ο εποικοδομητικός εταίρος στην περιοχή που όλοι ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι ξεκάθαρες: οποιαδήποτε επέκταση των δεσμών της Τουρκίας με τον ρωσικό αμυντικό τομέα θα ήταν σοβαρό λάθος που θα έθετε σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων και εταίρων μας στο ΝΑΤΟ και σε όλη την Ευρώπη».

Η αρχική Αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Δημοσίευμα του Ρωσικού Πρακτορείου TASS

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει μια νέα συμφωνία που θα προβλέπει τη προμήθεια επιπλέον S-400 στην Τουρκία, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την αντίθεση που έχουν οι ΗΠΑ απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «έχουμε δει αυτά τα δημοσιεύματα αλλά δεν γνωρίζουμε καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα. Η θέση μας για την αγορά των S-400 από την Τουρκία είναι γνωστή. Σας παραπέμπουμε στην τουρκική κυβέρνηση για να μιλήσετε για τα σχέδια αμυντικών προμηθειών της. Δεδομένης της βάναυσης και αδικαιολόγητης συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα περισσότερο από ποτέ προτρέπουμε όλες τις χώρες να αποφύγουν τις συναλλαγές με τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας, που τις θέτει σε κίνδυνο κυρώσεων».

Στη συνέχεια της ίδιας μέρας (16 Ιουλίου) τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, ο οποίος κινήθηκε στην ίδια γραμμή κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου. Φάνηκε, ωστόσο, να τηρεί μια στάση αναμονής, καθώς δεν θέλησε να προαναγγείλει ενδεχόμενες αλλαγές στο θέμα της αναβάθμισης των μαχητικών F-16 πριν ξεκαθαριστεί πλήρως το τοπίο. Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε για το εάν η προμήθεια μιας δεύτερης συστοιχίας S-400 θα μπορούσε να αλλάξει τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για τα F-16, o Νέντ Πράις απάντησε «φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, αλλά δεν γνωρίζουμε καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα και έτσι θα σας παραπέμψουμε στις τουρκικές αρχές προς το παρόν για να μιλήσετε για τα σχέδιά τους».

Αντίθετο και στα Δύο Σενάρια για την Προμήθεια Επιπλέον S-400 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Καλούμε την Τουρκία να μην κατέχει πλέον το σύστημα S-400»

Οι αντιρρήσεις, όμως, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν περιορίζονται μόνο στο σενάριο που παρουσίασε το πρακτορείο TASS, το οποίο αφορά την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου μεταξύ της ρωσικής και της τουρκικής πλευράς.

Σε διευκρινιστική ερώτηση που υπέβαλε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το εάν η Ουάσιγκτον ζητά να μην προχωρήσει η υφιστάμενη σύμβαση που προβλέπει την προμήθεια μιας δεύτερης συστοιχίας S-400, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν ζητούν απλώς να μην υπάρξει μια νέα προμήθεια αλλά συνεχίζουν να καλούν την Τουρκία να εγκαταλείψει πλήρως το σύστημα S-400 που ήδη κατέχει.

«Έχουμε δει αυτά τα δημοσιεύματα και δεν γνωρίζουμε καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα. Η θέση μας για την αγορά των S-400 από την Τουρκία είναι γνωστή: καλούμε την Τουρκία να μην κατέχει πλέον το σύστημα S-400. Η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό. Σας παραπέμπουμε στην τουρκική κυβέρνηση για να μιλήσετε για τα σχέδια των αμυντικών προμηθειών της».

