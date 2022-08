Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Να μάθουμε να συμβιώνουμε μαζί του όπως και με τη γρίπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας, συμφωνώντας με την άποψη ότι οδεύουμε προς το τέλος της.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Γουργουλιάνη, ότι «οδεύουμε προς το τέλος της πανδημίας», είπε ότι συμφωνεί, καθώς πλέον όλες οι υποπαραλλαγές της Όμικρον που έχουν επικρατήσει είναι περίπου σαν βαρύ κρυολόγημα και προκαλεί λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού κι όχι πνευμονίες.

Ο κ. Εξαδάκτυλος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον κορονοϊό, όπως μάθαμε να συμβιώνουμε και με την γρίπη.

Ερωτηθείς για το αν όλα αυτά οδηγούν και στην κατάργηση της υποχρεωτικότητας μέτρων και εμβολίων, είπε ότι το βασικότερο είναι να τηρούμε αυτονόητους κανόνες προστασίας που θα μας βοηθήσουν και αποδεσμευθούμε από ότι παραμένει υποχρεωτικό.

«Για παράδειγμα, δεν είναι ανάγκη να είναι υποχρεωτικό να φοράμε τη μάσκα όταν κάνουμε ένα ταξίδι με το αεροπλάνο. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να το επιλέξουμε μόνοι μας», τόνισε ο κ. Εξαδάκτυλος.





Ειδήσεις σήμερα:

Champions League – play off: “Αγκαλιά” με τους ομίλους η Μπενφίκα

Πέθανε η Χανάε Μόρι

Καιρός: Καύσωνας με μελτέμι την Πέμπτη