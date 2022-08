Οικονομία

Βρετανία: σε απεργιακό κλοιό λόγω... πληθωρισμού

Σιδηρόδρομοι, ταχυδρομεία και λιμάνια, θα "παγώσουν" τις επόμενες ημέρες στη Βρετανία, καθώς αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, τα ταχυδρομεία και τα λιμάνια της Βρετανίας πρόκειται να απεργήσουν τις επόμενες ημέρες με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις καθώς είναι αντιμέτωποι με έναν πληθωρισμό που συνεχώς αυξάνεται και βλέπουν την αγοραστική τους ισχύ να μειώνεται.

Σήμερα και το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στους βρετανικούς σιδηροδρόμους έχουν κληθεί από τα συνδικάτα RMT, TSSA και Unite να κατέβουν σε απεργία στο πλαίσιο των μεγαλύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων στον τομέα εδώ και 30 χρόνια οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου.

Η Network Rail, η εταιρεία που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, προειδοποίησε ότι τις ημέρες των απεργιών θα κυκλοφορεί μόνο ένα στα πέντε τραίνα και ζήτησε από τους Βρετανούς να μην ταξιδεύουν «αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο».

Την Παρασκευή θα παραλύσει όλο το δίκτυο μεταφορών του Λονδίνου και τα προβλήματα στις μετακινήσεις στη βρετανική πρωτεύουσα θα συνεχιστούν όλο το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Φέλιξστοου στην ανατολική Αγγλία --το μεγαλύτερο λιμάνι της Βρετανίας όπου εκφορτώνουν φορτηγά πλοία— ξεκινούν απεργία οκτώ ημερών, απειλώντας να προκαλέσουν προβλήματα στη διαμετακόμιση προϊόντων στη χώρα.

Παντού το αίτημα είναι το ίδιο: αυξήσεις μισθών αντίστοιχες με τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Ιούλιο στη Βρετανία έφτασε το 10,1% σε ετήσια βάση και ενδέχεται να ξεπεράσει το 13% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η αγοραστική ισχύς των πολιτών μειώνεται λόγω των αυξήσεων των τιμών που τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, γεγονός που «καταδεικνύει την άμεση ανάγκη (…) να υπερασπιστούμε τους μισθούς των εργαζομένων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σάρον Γκρέιαμ γενική γραμματέας του Unite.

Αδιέξοδο

Έπειτα από έκκληση του συνδικάτου CWU περισσότεροι από 115.000 εργαζόμενοι στα βρετανικά ταχυδρομεία προβλέπεται να απεργήσουν επί τέσσερις ημέρες την περίοδο μεταξύ του τέλους Αυγούστου και των αρχών Σεπτεμβρίου, ενώ περίπου 40.000 εργαζόμενοι της εταιρείας τηλεπικοινωνιών BT θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους απεργία εδώ και 35 χρόνια.

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της Amazon, οι δικηγόροι και οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων.

«Οι εργοδότες κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το προσωπικό αυτή την περίοδο», διαβεβαίωσε η εργοδοτική ένωση CBI σε ανακοίνωσή του. «Όμως μεγάλη πλειονότητα εξ αυτών δεν μπορεί να αυξήσει επαρκώς τους μισθούς αντίστοιχα με τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Κάποιες απεργίες αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή, αφού οι εργοδότες προχώρησαν σε ικανοποιητικές αυξήσεις μισθών. Αυτό συνέβη σε μια εταιρεία που ανεφοδιάζει με καύσιμα το αεροδρόμιο Χίθροου.

Το προσωπικό εδάφους της British Airways, το οποίο ζητούσε τουλάχιστον την αποκατάσταση των μισθών του που είχαν περικοπεί κατά 10% στη διάρκεια της πανδημίας, δέχθηκε αύξηση 13% και τελικά δεν προχώρησε σε κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα διότι οι διαπραγματεύσεις με τις πολλές ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Επίσης απέρριψαν την πρόταση της Network Rail για μισθολογικές αυξήσεις, καθώς καταγγέλλουν ότι προϋποθέτει μαζικές απολύσεις.

Εξάλλου οι συνδικαλιστές έχουν εξοργιστεί επειδή η κυβέρνηση τροποποίησε τη νομοθεσία προκειμένου να επιτρέπει στους εργοδότες να χρησιμοποιούν προσωρινούς εργαζόμενους για να αντικαθιστούν αυτούς που απεργούν.

Το διάσημο κατάστημα Harrods του Λονδίνου ήταν «ο πρώτος εργοδότης που απείλησε το προσωπικό του» ότι θα κάνει χρήση του νόμου, την ώρα που οι εργαζόμενοι ψήφιζαν για την προκήρυξη απεργίας, σύμφωνα με το Unite.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά το καλοκαίρι και να επεκταθούν στους εκπαιδευτικούς ή ακόμη και στους υγειονομικούς, το συνδικάτο των οποίων απέρριψε τη «μίζερη» πρόταση για αύξηση των μισθών κατά 4%.

