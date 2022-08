Πολιτική

Μηταράκης: Καθημερινά αποτρέπονται 1000 αφίξεις μεταναστών στον Έβρο

Τι είπε για τους 38 μετανάστες στον Έβρο και την πολιτική κόντρα που προκλήθηκε. Ακόμη 80 χιλιόμετρα θα προστεθούν στον φράκτη στον Έβρο.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε κατηγορηματικά ότι οι 38 μετανάστες στον Έβρο, όταν επικοινώνησαν με τις ελληνικές Αρχές και έδωσαν το στίγμα τους, αυτό βρισκόταν ξεκάθαρα εκτός ελληνικής επικράτειας.

Ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί πλέον στο Μεταναστευτικό και τις νησίδες του Έβρου, καθώς με τον φράκτη δεν μπορεί πλέον να στέλνει μετανάστες στην ελληνική πλευρά, με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι τώρα, πηγαίνουν τους μετανάστες σε νησίδες, ειδοποιούνται συγκεκριμένες ΜΚΟ, οι οποίες με τη σειρά τους ειδοποιούν τα ευρωπαϊκά όργανα κι έτσι ενημερώνεται η ελληνική πλευρά για να τους περισυλλέξει.

Η Τουρκία έχει αλλάξει την τακτική της και στο Αιγαίο. Δεν χρησιμοποιεί πλέον τα γνωστά περάσματα στα στενά τα οποία φρουρούνται πολύ καλά από το Λιμενικό, αλλά επιλέγει μεγάλα ιστιοφόρα με προορισμό συνήθως την Ιταλία, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία.

Επανερχόμενος στο θέμα των 38 μεταναστών στον Έβρο, το οποίο έχει οδηγήσει και σε πολιτική σύγκρουση, ο κ. Μηταράκης είπε ότι οι μετανάστες στις καταθέσεις τους, ανέφεραν ότι συνελήφθησαν μέσα στην Τουρκία και με τη βία αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ελλάδα. Οι ίδιοι οι Τούρκοι τους πήγαν σε 3 διαφορετικά σημεία ώσπου να βρουν το κατάλληλο έδαφος για να περάσουν στη χώρα μας κι ενδιάμεσα σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια τους, τους φιλοξενούσαν δίνοντας τους τροφή και φορτίζοντας τα κινητά τους,

Ο κ. Μηταράκης είπε ότι οι ελληνικές Αρχές φυλάνε με αποτελεσματικότητα τα σύνορα μας και για το λόγο αυτό οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας είναι μειωμένες κατά 76% σε σχέση με το 2019. Καθημερινά αποτρέπονται 1.000 αφίξεις μεταναστών μέσω του Έβρου, είπε ο κ. Μηταράκης και αποκάλυψε ότι επίκειται να προστεθούν ακόμη 80 χιλιόμετρα στον φράκτη στον Έβρο.

