Έκαναν αγορές με πλαστά χαρτονομίσματα

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν δεκάδες πλαστά χαρτονομίσματα των 100 και των 500 ευρώ.

Με πλαστά χαρτονομίσματα έκαναν τις αγορές τους στην Πιερία τέσσερα άτομα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 2 πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και 48 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία το βράδυ της 16ης Αυγούστου 2022, σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας, οι δύο από τους συλληφθέντες πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων μικρής αξίας από 5 καταστήματα, πληρώνοντας με πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

Η δράση τους έγινε αντιληπτή από τους παθόντες και συνελήφθησαν άμεσα από περιπολούντες αστυνομικούς, ενώ τα προϊόντα και τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά που αφαίρεσαν, αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Οι άλλοι δύο συνεργοί τους επιχείρησαν να διαφύγουν με ταξί, όμως εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και συνελήφθησαν. Στο ταξί που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, επιμελώς κρυμμένα κάτω από πατάκι και μοκέτα του οχήματος.

Επίσης, εντοπίσθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, σε έρευνα του οποίου βρέθηκαν κρυμμένα στο χώρο αποσκευών, πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 100 ευρώ. Επιπλέον, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 2.281 ευρώ.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός συνεργός τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

