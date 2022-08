Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη: Η αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν άλλωστε αυτή που διοργάνωσε τις υποδοχές σε Ντρισμπιώτη και Τεντόγλου.

Ήταν σειρά της Κατερίνας Στεφανίδη να δεχθεί την αγάπη των συναθλητών και συναθλητριών της, καθώς και του συνόλου της ελληνικής αποστολής με αφορμή το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Η “ασημένια” πρωταθλήτρια Ευρώπης, οργανώτρια των δύο πρώτων υποδοχών σε Ντρισμπιώτη και Τεντόγλου, μπορεί να θεωρούσε δεδομένο ότι μια ωραία έκπληξη θα περίμενε κι εκείνη, ωστόσο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και τη χαρά της, που είδε την ομάδα να την περιμένει φωνάζοντας.

Για δεύτερη διαδοχικά ημέρα τα... όλε των μελών της αποστολής γέμισαν το λόμπι του ξενοδοχείο, που εδώ και λίγα 24ωρα υποδέχεται πολλούς κατόχους μεταλλίων, καθώς τόσο οι Ελβετοί όσο και οι Ισπανοί, έχουν καταφέρει να δουν αθλητές τους στο βάθρο.

Η χώρα μας κατάφερε μέχρι εδώ να δει τα “ φαβορί” της να πετυχαίνουν τους στόχους και κι έτσι μετράει αισίως τρία μετάλλια εκ των οποίων τα δύο είναι χρυσά. Τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον για την ομάδα μας παραμένει μεγάλο, αφού πολλοί ακόμη αθλητές και αθλήτριες μετέχουν στη διοργάνωση και διεκδικούν το καλύτερο δυνατό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Φωκίδα: έβαλαν φωτιά σε υπεραιωνόβιο πλατάνι για πλάκα! (βίντεο)