Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!

Οι αγοραστές ανακάλυψαν το περιεχόμενο των βαλιτσών όταν έφτασαν στο σπίτι τους. Τα λείψανα ανήκουν σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα λείψανα δύο μικρών παιδιών εντοπίστηκαν σε βαλίτσες που πωλήθηκαν σε πλειστηριασμό από αποθήκη του Όκλαντ στις 11 Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Τοφιλάου Φααμανούια Βααελούα, τα πτώματα πιθανόν να βρίσκονταν στις βαλίτσες εδώ και χρόνια, ενώ τα θύματα φέρονται να είναι μεταξύ πέντε και δέκα ετών.

Οι αγοραστές ανακάλυψαν το περιεχόμενο των βαλιτσών όταν έφτασαν στο σπίτι τους κουβαλώντας όλα τα αντικείμενα που είχαν αγοράσει από τον πλειστηριασμό της αποθήκης.

«Όπως ήταν φυσικό, αναστατώθηκαν από την ανακάλυψη», σχολίασε ο Βααελούα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και «έχουμε ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα», πρόσθεσε.

Οι δύο βαλίτσες ίδιου μεγέθους βρίσκονταν στην αποθήκη για τρία με τέσσερα χρόνια, σημείωσε ο Βααελούα, ενώ εξήγησε ότι έχει ενημερωθεί σχετικά η Interpol.

Ο επιθεωρητής δήλωσε ότι τα παιδιά δεν έχουν ταυτοποιηθεί και τόνισε ότι συμπάσχει με τις οικογένειές τους που πιθανόν να μην γνωρίζουν ότι είναι νεκρά.

«Πολλοί από εμάς (τους αστυνομικούς) είμαστε γονείς και έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε την έρευνα και να ταυτοποήσουμε τα θύματα», επισήμανε.

Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροτομή, ενώ οι αρχές χρησιμοποιούν τεστ DNA για να ταυτοποιήσουν τα παιδιά. Εξάλλου μέσα στις βαλίτσες βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και η αστυνομία τα χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Ο Βααελούα δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναφερθεί στο φύλο των παιδιών ούτε να σχολιάσει αν αυτά είχαν συγγενική σχέση.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε την έρευνα και να κατανοήσουμε τι συνέβη σε αυτά τα μικρά παιδιά. Δεν πρόκειται για μια εύκολη έρευνα», κατέληξε.

