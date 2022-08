Κοινωνία

Κύθηρα - Μετανάστες: τρεις Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν για διακίνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνδρες, εντοπίστηκαν μαζί με τους 94 μετανάστες που βρέθηκαν στα Κύθηρα.

Τρεις υπήκοοι Τουρκίας 30, 29 και 17 ετών, που εντοπίστηκαν μαζί με 94 μετανάστες στα Κύθηρα συνελήφθησαν από το λιμενικό σώμα, ως οι φερόμενοι διακινητές τους.

Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της 17/08/2022, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κυθήρων ενημερώθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Χώρας Κυθήρων για την ύπαρξη ικανού αριθμού αλλοδαπών στην περιοχή «ΠΙΣΩ ΓΙΑΛΟΣ» Καψαλίου.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της αστυνομίας εντόπισαν στο οδικό δίκτυο «ΠΙΣΩ ΓΙΑΛΟΥ» συνολικά ενενήντα επτά αλλοδαπούς (15 γυναίκες και 82 άνδρες) διάφορων εθνικοτήτων, εκ των οποίων οι πενήντα πέντε ήταν ανήλικοι. Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στον λιμένα Καψαλίου, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη Ι/Φ σκάφους σε βραχώδη ακτή στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, που είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς τους.

Από την προσάραξη δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ όλοι οι αλλοδαποί είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα χθες εντοπίστηκε και δεύτερο σκάφος με μετανάστες στο μόλο του Καψαλίου στα Κύθηρα. Σε αυτό επέβαιναν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εβδομήντα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Ρώσοι και οι περισσότεροι υπήκοοι Ιράκ και Ιράν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!