Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 25χρονη που μαχαίρωσε νεαρή λόγω ερωτικής αντιζηλίας (βίντεο)

Η γυναίκα ομολόγησε την πράξη της κατά τη σύλληψή της. Τι αναφέρουν τα νέα στοιχεία.

Με χειροπέδες στα χέρια οδηγήθηκε αργα το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης η 27χρονη που χθες απογευματινές ώρες επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά μία 25χρονη γυναίκα την οποία κατηγορούσε ότι ήθελε να έχει ερωτικές σχέσεις με τον άντρα της.

Η γυναίκα, που φέρεται να ομολόγησε την πράξη της κατά τη σύλληψη της, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα στον εισαγγελέα ο όποιος θα της ασκήσει ποινική δίωξη για την πράξη της.

Η 25χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν τον ίδιο ερωτικό σύντροφο.

Η 25χρονη, ήταν παντρεμένη μαζί του, εκείνος όμως φαίνεται πως διατηρούσε και παράλληλο δεσμό με την 27χρονη.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν χθες το απόγευμα στην Πυλαία λογοφέρανε με αποτέλεσμα η 25χρονη να βγάλει ένα μαχαίρι και να χτυπήσει δύο φορές στην κοιλιά και τον ώμο την 27χρονη.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου διακομίστηκε.





