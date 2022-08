Κόσμος

Γαλλία: Φονική κακοκαιρία σάρωσε την Κορσική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταχύτητα των ανέμων έφτασε τα 220 χλμ την ώρα! Ποτάμια νερού πλημμύρισαν τους δρόμους της Μασσαλίας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν σήμερα την Κορσική, ενώ περίπου 1.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα διαμερίσματα Λουάρ και Αιν καθώς καταιγίδες έπληξαν τη Γαλλία έπειτα από μια μακρά περίοδο ξηρασίας.

Η Κορσική έγινε το κέντρο ενός χαμηλού βαρομετρικού που χαρακτηριζόταν από έντονες καταιγίδες, χαλάζι και έντονη βροχόπτωση.

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε βρισκόταν σε κατασκηνωτικό χώρο στην Κορσική, όπου οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα τουλάχιστον 220 χλμ. την ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας.

Χθες, Τετάρτη, το απόγευμα στη Μασσαλία, δρόμοι πλημμύρισαν και ποτάμια νερού κυλούσαν στα σκαλιά που οδηγούν στο λιμάνι της πόλης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!