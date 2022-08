Κοινωνία

Βούλα: Οικιακή βοηθός “ξάφριζε” σπίτια

Πώς δρούσε η γυναίκα και πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη της.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες προχθές (16-8-2022), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 40χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και για παράβαση του Ν. περί όπλων.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών από οικίες σε πολυκατοικία στην περιοχή της Βούλας, με λεία τιμαλφή και κοσμήματα αξίας, ταυτοποίησε την κατηγορούμενη και πιστοποίησε την εγκληματική της δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης και όπως προέκυψε από την έρευνα, η κατηγορούμενη παρείχε υπηρεσίες καθαριότητας ως οικιακή βοηθός.

Κατά το χρόνο εργασίας της, έχοντας στην κατοχή της ειδική συσκευή ανίχνευσης πολύτιμων ορυκτών, εντόπιζε και αφαιρούσε από το εσωτερικό των οικιών, αντικείμενα αξίας και κοσμήματα, τα οποία μεταπωλούσε προκειμένου να αποκομίσει άμεσα οικονομικό όφελος.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας ειδική πλαστελίνη αντιγραφής κλειδιών, προέβαινε στην αντιγραφή-αποτύπωση των κλειδιών των οικιών που παρείχε υπηρεσίες και στη συνέχεια τα παρέδιδε σε τουλάχιστον ένα συνεργό της, ο οποίος τα χρησιμοποιούσε για να διαρρήξει τις οικίες χωρίς να αφήνει ίχνη παραβίασης.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία που διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πενήντα (50) ρολόγια

Ένας (1) χρυσίζον αναπτήρας

Δύο (2) χρυσίζουσες αλυσίδες

Είκοσι δύο (22) ζεύγη μανικετόκουμπων

Έξι (6) βραχιόλια

Δέκα (10) στυλό συλλεκτικά

Ένα (1) ζευγάρι σκουλαρίκια

Επτά (7) επιχρυσωμένες εικόνες της ορθόδοξης εκκλησίας

Ένα (1) ιερό ευαγγέλιο σε ασημίζουσα θήκη.

Επτά (7) πορτοφόλια

Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Δέκα πέντε (15) φωτογραφικές μηχανές

Πέντε (5) εξαρτήματα φωτογραφικών μηχανών

Δύο (2) ζυγαριές ακριβείας

Ένας (1) φακός

Σαράντα τρία (43) κλειδιά οικιών

Μία (1) πλαστελίνη με αποτυπώματα δύο (2) πλευρών κλειδιού οικίας

Μία (1) συσκευή ανίχνευσης πολύτιμων ορυκτών

Ένα (1) βαλιτσάκι που περιέχει διαρρηκτικά εργαλεία

Επτά (7) ξίφη συλλεκτικά

Δέκα έξι (16) ξιφολόγχες

Τρία (3) αναδιπλούμενα μαχαίρια

Ένα (1) τσεκούρι

Δυο (2) πυροβόλα όπλα με δύο γεμιστήρες

Δύο (2) περίστροφα

Ένα (1) περίστροφο είκοσι δύο (22) χιλιοστών, με αποξυσμένο αριθμό

Ένα (1) συλλεκτικό περίστροφο, το οποίο φέρει οξειδώσεις

Δύο (2) αεροβόλα όπλα με ένα γεμιστήρα

Δύο (2) γεμιστήρες σε θήκης με την ένδειξη Ε.Β.Ο.

Εκατόν εβδομήντα τρία (173) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Οκτώ (8) φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα.

Δύο (2) κουτιά που περιέχουν βολίδες αεροβόλου όπλου.

Ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Διάφορα έγγραφα

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από οικίες στην περιοχή της Βούλας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στο αρμόδιο Εισαγγελέα.

