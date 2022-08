Πολιτική

Μητσοτάκης: συγχαρητήρια για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στην Ευρώπη

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Twitter.

Οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στην Ευρώπη, δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών:

«Οι Έλληνες αθλητές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη.Μπράβο στην Κατερίνα, τον Απόστολο και τον Κριστιάν. Τα αληθινά μετάλλιά μας είναι τα παιδιά μας!».

Οι Έλληνες αθλητές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Μπράβο στην Κατερίνα, τον Απόστολο και τον Κριστιάν. Τα αληθινά μετάλλιά μας είναι τα παιδιά μας! pic.twitter.com/1XeSLAdz16 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 18, 2022

Υπενθυμίζουμε ότι η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το αημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου ενώ ο Απόστολος Χρήστου και ο Κριστιάν Γκολομέεβ, κέρδισαν το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης.

