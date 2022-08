Αθλητικά

Στίβος – ακοντισμός: Η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό με μεγάλη βολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή αθλήτρια δείχνει πανέτοιμη να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για την ελληνική ομάδα το πρόγραμμα της 4ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Η Ελίνα Τζένγκο έκανε εμφάνιση ανάλογη των δυνατοτήτων της και με 61,28 μ. στη δεύτερη βολή της προκρίθηκε στον τελικό πετυχαίνοντας το όριο.

Η Τζένγκο στην πρώτη της βολή έστειλε το ακόντιο στα 57,20 μ. δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ στον τελικό του Σαββάτου θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια ανάλογα καλή εμφάνιση και να προσεγγίσουν επιδόσεις που θα τη φέρουν ψηλά. Η 20χρονη μετέχει στο πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καριέρας της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!