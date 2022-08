Οικονομία

Γερμανία - Σολτς: Ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ για το φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα θα μειωθεί ο ΦΠΑ στο φυσικό αέριο της χώρας. Τι ανακοίνωσε ο Σολτς.

Την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο από το 19% στο 7% ανακοίνωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, επισημαίνοντας ότι με αυτό το μέτρο θα υπερκαλυφθεί η επιβάρυνση που συνεπάγεται η «εισφορά αερίου» στα 2,419 λεπτά/kWh, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδίαζε να απαλλάξει την εισφορά από ΦΠΑ, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ για το φυσικό αέριο αναμένεται να ισχύσει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!