Κύθηρα - μετανάστες: εντοπίστηκε τρίτο σκάφος με 67 άτομα

Τα άλλα δύο σκάφη εντοπίστηκαν εχτές το βράδυ στην περιοχή.

Ακόμα ένα σκάφος το τρίτο μέσα σε ένα 48ωρο εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα στην παραλία του Λιμνιώνα στα Κύθηρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα καταμαράν με 67 μετανάστες διαφόρων εθνοτήτων. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν και κατόπιν εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι άλλα δύο σκάφη με 170 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες σε περιοχές των Κυθήρων ενώ τρία άτομα υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από το λιμενικό καθώς φέρονται ως διακινητές.

Το πρώτο σκάφος στο οποίο ήταν οι τρεις διακινητές και οι 94 μετανάστες εντοπίστηκε στην περιοχή «ΠΙΣΩ ΓΙΑΛΟΣ» Καψαλίου ενώ το δεύτερο με 73 μετανάστες εντοπίστηκε στο λιμάνι του Καψαλίου στα Κύθηρα.

Σε δήλωση του, ο Θοδωρής Δρίτσας σημειώνει, «Όπως έγινε ευρύτατα γνωστό, πάνω από 170 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν από χθες αποβιβαστεί στα Κύθηρα με διάφορους τύπους σκαφών που προσέγγισαν τις ακτές του νησιού. Ένα ακόμα γεγονός, που καταδεικνύει ότι ο κυβερνητικός ισχυρισμός για φύλαξη των θαλασσίων συνόρων είναι ανόητο και επικίνδυνο προπαγανδιστικό μύθευμα. Το κυριότερο όμως ζήτημα είναι ότι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν επείγουσα ανάγκη προστασίας, ανθρώπινης βοήθειας και περίθαλψης. Και εδώ, καταγράφονται αρνήσεις και αδυναμίες από τον κρατικό μηχανισμό. Μέρος της τοπικής κοινωνίας έχει κινητοποιηθεί, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας προσπαθεί, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με τις κρατικές αρχές, τον Δήμαρχο, την Εκκλησία και άλλους φορείς.

Είναι αλήθεια ότι το νησί των Κυθήρων δεν διαθέτει μόνιμες επαρκείς δομές πολυήμερης φιλοξενίας. Μέχρι όμως να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί σε οργανωμένη δομή και βέβαια, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά τους που προκύπτουν από τις διεθνείς Συνθήκες, το Τσιρίγο πρέπει να πρωτοστατήσει σε πράξεις αλτρουισμού, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Το επιτάσσει η ιστορία του και ο πολιτισμός του. Κάνω κι εγώ έκκληση και προς τις κρατικές αρχές να επιταχύνουν τη σωστή αρωγή προς τους ανθρώπους αυτούς και τη μεταφορά τους σε οργανωμένες και ασφαλείς δομές, αλλά και προς τις τοπικές αρχές, μαζί με την κυθηραϊκή κοινωνία, να δείξουμε έμπρακτα την ανθρωπιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν μας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Πάντα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να θέλει κανείς».

