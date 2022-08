Τοπικά Νέα

Ιωάννινα: το καφενείο έκρυβε χασισοφυτεία και οπλοστάσιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στο καφενείο. Τρία άτομα συνελήφθησαν.

Αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε, χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κράψης Ιωαννίνων είχε σαν αποτέλεσμα, την αποκάλυψη ενός οπλοστασίου και μιας χασισοφυτείας καθώς και τη σύλληψη τριών ατόμων εκ των οποίων ο ένας Αλβανός.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για καλλιέργεια ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 47 δενδρύλλια κάνναβης, εξοπλισμός ποτίσματος και αγροτικά εργαλεία στον χώρο της φυτείας. Σε έρευνα που έγινε στο καφενείο που διατηρεί ο ένας εκ των συλληφθέντων, αλλά και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 πολεμικά τυφέκια τύπου kalashnikov,

6 πολεμικά τυφέκια διαφόρων τύπων,

6 κυνηγητικά όπλα,

περίστροφο,

2 χειροβομβίδες,

7 πυροκροτητές και βραδύκαυστο φυτίλι,

3 ξιφολόγχες,

2 μαχαίρια,

2.961 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

10γεμιστήρες και

το χρηματικό ποσό των -1.710- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωάννινων.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων