Κέρκυρα - ΕΚΑΒ: Πάνω από μιάμιση ώρα καθυστέρηση σε περιστατικό

Τι αναφέρει ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Στο προσκήνιο για ακόμη μια αφορά έρχεται η σοβαρή υποστελέχωση του ΕΚΑΒ μετά την καθυστέρηση για πάνω από μιάμιση ώρα ασθενοφόρου να φτάσει σε τραυματία από τροχαίο στην περιοχή του Αη Γόρδη.

Η καθυστέρηση οφείλονταν στο γεγονός ότι υπήρχαν μόνο δυο ασθενοφόρα στη βάρδια για όλη την Κέρκυρα και εξυπηρετούσαν άλλα περιστατικά. Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Χ. Κυπριώτης, επανέλαβε μιλώντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης με το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, “ο πληθυσμός του νησιού το καλοκαίρι διπλασιάζεται ενώ αυξημένα είναι φέτος και τα τροχαία ατυχήματα. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τα ασθενοφόρα, συνήθως δυο στη βάρδια να μην μπορούν να σπεύσουν άμεσα στα περιστατικά”.

Ο κ. Κυπριώτης σημείωσε επίσης ότι “δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια 18 ασθενοφόρων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της ΠΙΝ. Ο διαγωνισμός είχε αποβεί άγονος ενώ δεν έχει ανακοινωθεί η επαναπροκήρυξη του”.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες της Κέρκυρας σύμφωνα με τον κο Κυπριώτη απαιτούνται τουλάχιστον 15 προσλήψεις χωρίς να υπάρχει προς ώρας, κάποια σχετική ανακοίνωση για την προκήρυξη των θέσεων αυτών.

